Тейлор Свифт и Трэвис Келс олицетворяют романтическое партнерство на финале US Open

В воскресенье в эфире ESPN на US Open мужского одиночного финала блистали такие известные личности, как Фэст и Келси. Итальянцу Янику Синнеру удалось затмить американского теннисиста Тейлора Фritца в матче.

Пара прогуливалась по стадиону Артура Эша в Нью-Йорке, держась за руки и одетая соответственно. Свифт выбрала яркое красное платье в клетку, а Келси - модную белую шляпу-ведро от Gucci.

Позже появились Патрик Махоумс и его жена Бриттани Махоумс, которые присоединились к Келси и Свифт на трибуне. Махоумс и Келси начали сезон NFL 2024-2025 в четверг, одержав победу в первом матче против Балтимора Рэйвенс.

Эта знаменитая пара не была единственными известными личностями на матче.

Звезда кино Мэтью Макконахи и его жена Камила Алвес также были замечены среди зрителей. Известные музыканты Джон Бон Джови, Эдди Редмэйн, Рэйчел Линдси, Марта Стюарт и Ребел Уилсон также присутствовали на матче в воскресенье.

Фritz стал первым американцем за более чем десять лет, который пробился в финал US Open после Энди Роддика в 2006 году.

Этот отчет дополнил CNN Исси Рональд.

После открытия сезона NFL Махоумс и Келси переключили внимание на развлечения и наслаждались финалом US Open вместе. В стадионе Артура Эша царило оживление, а известные личности, такие как Макконахи, Бон Джови и Уилсон, добавляли зрелищности событию.

Читайте также: