- Тейлор Свифт должна появиться на мероприятии в Вене.

Около пятнадцати дней после отмены трех выступлений в Вене, Coldplay (руководимый Крисом Мартином, 47) сейчас дает четыре концерта в этом городе. Во время своего открытия 21 августа Мартин отдал дань уважения Тейлор Свифт (34), исполнив один из ее хитов.

В сопровождении Мэгги Роджерс (30), которая присоединилась к Coldplay на их туре "Music of the Spheres", Мартин исполнил популярную песню Свифт "Love Story". Мартин аккомпанировал на гитаре, а Роджерс пела знаменитые слова перед толпой из около 60 000 человек. Роджерс опубликовала видео дуэта в Instagram, подписав его "С любовью из Вены".

Концерты в Вене знаменуют собой финальную фазу мирового тура Coldplay, который длится уже более двух лет. Они также выступят 24, 26 и 27 августа. После этого они отправятся в Ирландию на четыре концерта, затем в Австралию на концерты в конце октября, прежде чем завершить тур в Новой Зеландии 16 ноября.

Тейлор Свифт прервала молчание

Это, возможно, небольшое утешение для около 200 000 фанатов, которые разочаровались из-за отмены августа. Австрийские власти арестовали двоих потенциальных нападавших и отменили концерты Свифт 8, 9 и 10 августа. Ее последующие концерты тура "Eras" на Wembley Stadium в Лондоне с 15 по 20 августа прошли без происшествий с усиленной безопасностью, что ознаменовало завершение европейского этапа мирового тура.

Только 21 августа Свифт публично прокомментировала отмены. "Отмена наших концертов в Вене была разбитым сердцем. Причины отмены вызывали у меня новый страх и подавляющее чувство вины, потому что так много людей планировали посетить эти шоу", - написала она в длинном посте в Instagram. "Но я также была благодарна властям, так как мы оплакивали потерю концертов, а не жизней".

Она также объяснила, почему молчала две недели. "Чтобы прояснить, я не буду делать никаких публичных заявлений по поводу проблемы, которая может спровоцировать тех, кто хочет причинить вред фанатам, посещающим мои концерты. В таких ситуациях 'молчание' на самом деле означает сдержанность и ожидание подходящего момента, чтобы заговорить. Моей главной целью было безопасно завершить наш европейский тур, и я рада сообщить, что мы этого добились".

После того, как Мартин отдал дань уважения Свифт, исполнив один из ее хитов, Крис Мартин подтвердил ее присутствие в городе, сказав: "Крис Мартин здесь". Позже Свифт прервала молчание по поводу отмененных выступлений и выразила благодарность властям в длинном посте в Instagram.

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