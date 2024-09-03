Трагическая театральная постановка - Театр Шлосспарк показывает пять своих собственных постановок

Режиссер Дитер Халлерворден должен появиться в трех шоу в Театре Шлосспарк в предстоящем сезоне. В их числе "Дракон", сказочная комедия, криминальная комедия "Осторожное убийство" и комедия "Зимнее цветение". Участие Халлервордена в этих постановках было выделено во время представления сезона 2024/2025.

Внутренний график театра включает "Дракона", "Мошенничество бабушки", "Детектива" и две немецкие премьеры: "СТАСИ, Стресс и Ошибки" из Франции и "Рыба хочет велосипед" из Англии. Кроме того, "Осторожное убийство" и "Зимнее цветение" присоединятся к возрождению "Немецкой жизни". Помимо этих постановок, театр также запланировал ряд гостевых выступлений, чтений и концертов с участием известных немецких артистов, как было объявлено.

Халлерворден возглавил Театр Шлосспарк в 2008 году. После значительных ремонтных работ театр был reopened в сентябре 2009 года. Согласно доступной информации, история театра восходит к 1804 году.

Дитер Халлерворден и его жена, скорее всего, посетят несколько шоу в Театре Шлосспарк в этом сезоне, учитывая, что они являются главными актерами в "Осторожном убийстве" и "Зимнем цветении". Во время объявления сезона 2024/2025 участие Халлервордена в этих постановках было выделено.

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