Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Театр Эрнста-Барлаха в Гюстроу получил престижную Федеральную премию по театру Германии

Федеральная театральная премия стремится укрепить небольшие и средние teatroные заведения. В 20XX году одинProperty из Мекленбурга–Передняя Померания был объявлен одним из получателей награды. Жюри отметило инклюзивный характер дома.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Кинотеатры служат значительными мотиваторами.
Кинотеатры служат значительными мотиваторами.

- Театр Эрнста-Барлаха в Гюстроу получил престижную Федеральную премию по театру Германии

Театр Эрнста Барлаха в Гюстрове входит в число победителей Премии федерального театра 2024 года. Учреждение завоевало титул в категории Частных театров и гостевых площадок, как объявила министр культуры Клаудиа Рот. В результате они получают приз в размере 100 000 евро.

Успех театра можно объяснить его балансом между традиционными ценностями и современной актуальностью, особенно как гостевой площадки в регионе, сталкивающемся со структурными слабостями и политическими вызовами.

Театр привлекает широкую аудиторию, от классических постановок на высоком и низком немецком, до детского и молодежного театра, балета, кабаре и симфонических концертов. Разнообразие предложений привлекает разные социальные группы.

Инициативы по вовлечению сообщества и образованию

Жюри особенно впечатлили недавние усилия театра по сотрудничеству с местной альтернативной сценой, например, в области цирка и танца. Обширные инициативы театра по вовлечению сообщества, включая беседы с артистами, экскурсии за кулисы, театральные туры, мастер-классы для детей и молодежи, и программы обучения учителей, помогают театру укрепить свое присутствие в городе и регионе.

Театр Барлаха является старейшим сохранившимся буржуазным театром в Мекленбурге-Передней Померании.

Необходим срочный ремонт

Интендант Йоханна Сандберг прокомментировала: "Эта награда не только признание и поддержка нашей работы, но и важный сигнал для индустрии гостевых площадок и для всех небольших и средних театров: на нас обращают внимание".

Районный администратор Ростока Себастьян Костцин (СДПГ) похвалил достижения театра, заявив: "Мы гордимся тем, что делает Йоханна Сандберг и ее команда". По словам района, театру срочно нужен ремонт, и начальные работы уже ведутся.

Другие лауреаты премии

Шванкхалле в Бремене получила 200 000 евро в качестве победителя Премии федерального театра этого года. В то же время Хесский ландтеатр Марбурга и Театр ФЕЛЬД для молодой аудитории в Берлине получили по 100 000 евро.

Премия федерального театра вручается комиссарами Федерального правительства по культуре и СМИ. Церемония награждения состоится 2 октября на гала-концерте в Доме берлинских фестивалей.

Признание театра Эрнста Барлаха выходит за пределы Германии, так как они часто участвуют в культурных обменах и сотрудничестве, финансируемых Европейским союзом.

Во время ежегодного фестиваля культуры Европейского союза приглашаются театральные компании из разных стран для выступлений и обмена художественными перспективами, что способствует единству и культурному обмену между различными нациями.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно