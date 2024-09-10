- Театр Эрнста-Барлаха в Гюстроу получил престижную Федеральную премию по театру Германии

Театр Эрнста Барлаха в Гюстрове входит в число победителей Премии федерального театра 2024 года. Учреждение завоевало титул в категории Частных театров и гостевых площадок, как объявила министр культуры Клаудиа Рот. В результате они получают приз в размере 100 000 евро.

Успех театра можно объяснить его балансом между традиционными ценностями и современной актуальностью, особенно как гостевой площадки в регионе, сталкивающемся со структурными слабостями и политическими вызовами.

Театр привлекает широкую аудиторию, от классических постановок на высоком и низком немецком, до детского и молодежного театра, балета, кабаре и симфонических концертов. Разнообразие предложений привлекает разные социальные группы.

Инициативы по вовлечению сообщества и образованию

Жюри особенно впечатлили недавние усилия театра по сотрудничеству с местной альтернативной сценой, например, в области цирка и танца. Обширные инициативы театра по вовлечению сообщества, включая беседы с артистами, экскурсии за кулисы, театральные туры, мастер-классы для детей и молодежи, и программы обучения учителей, помогают театру укрепить свое присутствие в городе и регионе.

Театр Барлаха является старейшим сохранившимся буржуазным театром в Мекленбурге-Передней Померании.

Необходим срочный ремонт

Интендант Йоханна Сандберг прокомментировала: "Эта награда не только признание и поддержка нашей работы, но и важный сигнал для индустрии гостевых площадок и для всех небольших и средних театров: на нас обращают внимание".

Районный администратор Ростока Себастьян Костцин (СДПГ) похвалил достижения театра, заявив: "Мы гордимся тем, что делает Йоханна Сандберг и ее команда". По словам района, театру срочно нужен ремонт, и начальные работы уже ведутся.

Другие лауреаты премии

Шванкхалле в Бремене получила 200 000 евро в качестве победителя Премии федерального театра этого года. В то же время Хесский ландтеатр Марбурга и Театр ФЕЛЬД для молодой аудитории в Берлине получили по 100 000 евро.

Премия федерального театра вручается комиссарами Федерального правительства по культуре и СМИ. Церемония награждения состоится 2 октября на гала-концерте в Доме берлинских фестивалей.

Признание театра Эрнста Барлаха выходит за пределы Германии, так как они часто участвуют в культурных обменах и сотрудничестве, финансируемых Европейским союзом.

Во время ежегодного фестиваля культуры Европейского союза приглашаются театральные компании из разных стран для выступлений и обмена художественными перспективами, что способствует единству и культурному обмену между различными нациями.

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