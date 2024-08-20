- Театр Эрфурт доволен проведением фестивалей, похожих на величие на уровне собора.

Математика сходится: вечная мелодия "Анатевка" привлекает множество зрителей на нынешний Фестиваль Домступен в Театре Эрфурт. "Мы получаем отличные отзывы и прогнозируем 99-процентную посещаемость", - сообщила представительница театра Штеффи Беккер. Билеты на предстоящие шоу до воскресенья почти распроданы. Открытая арена перед Домступен может вместить 2100 гостей каждый вечер.

В отличие от этого, прошлогоднее представление оперы Гектора Берлиоза "Дьявольская клятва" посетило около 65% зрителей. Низкая посещаемость открытых шоу прошлого сезона привела к дефициту примерно в миллион евро в бюджете театра.

На данный момент только одно полное отменено

По словам Беккер, в этом году театр также испытывает на себе благоприятную погоду. До сих пор было полностью отменено только одно представление. Воскресное шоу в прошлую неделю было отменено из-за дождя. "Было бы небезопасно", - сказала она. Зрителям было предложено запросить возврат билетов или выбрать новую дату шоу.

Мюзикл рассказывает историю Тевии, еврейского молочника, живущего в вымышленной деревне Анатевка, Россия, в 1905 году, вместе со своими дочерьми. Он исследует темы, актуальные для всех нас, такие как принятие, семейные отношения и межпоколенческие споры. "Это вечер, полный веселья и остроумия, но он также оставляет зрителей задуматься", - подчеркнула Беккер.

Эта работа, первоначально названная "Фиделер на крыше" и созданная Джерри Боком с текстами Джозефа Стейна, основана на историях еврейского писателя Шолом-Алейхема, происходящих из нынешней Украины. Она стала всемирно известной благодаря таким песням, как "Если бы я был богатым человеком".

Несмотря на отличную посещаемость, воскресное шоу в прошлую неделю, к сожалению, было отменено из-за сильного дождя, что дало гостям возможность запросить возврат или перенести дату. Успешный ход нынешнего Фестиваля Домступен также включает воскресное шоу, билеты на которое почти распроданы.

Читайте также: