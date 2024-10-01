Тиджен Онран покидает турецкий аналог Shark Tank, Львиную Ямку.

Эксперт Тиджен Оноран расстается с шоу инвесторов "Львиная Долина" (DHDL). Как сообщает газета "Бильд", это правда. Вокс подтвердил уход Оноран, заявив, что "действительно, Тиджен Оноран решила направить свои предпринимательские усилия на другие проекты и thus покинуть 'Львиную Долину'". Ее работу чествовали и пожелали ей удачи и всего наилучшего в будущем.

В интервью газете "Бильд" Оноран объяснила, что "Львиная Долина" - это замечательное развлекательное шоу, которое движет Германию вперед, но ее интересы сместились в сторону служения катализатором политических и экономических перемен. Поэтому она запустила свой собственный ток-шоу, где надеется оказать большее влияние в 2025 году. Оноран запустила свой видеоподкаст "MUT - Германия говорит с Тиджен Оноран" 17 сентября. Вышли два эпизода, в которых приняли участие нынешний лидер партии "Зеленые" Рикарда Ланг и психолог Ахмад Мансур.

Однако окончательный уход Оноран из "DHDL" займет некоторое время. Предприниматель и автор все еще появится в предстоящем осеннем сезоне и весной 2025 года, как уточнил Вокс. Оноран была членом команды инвесторов основательского шоу с 2023 года.

Личные Прощания Также

Недавно Оноран попала в заголовки новостей с личным заявлением. В начале сентября она объявила о своем расставании с долгосрочным партнером, предпринимателем Марко Дуллер-Онораном, с которым она была с 2013 года и вышла замуж в 2016 году. В совместном заявлении все еще женатая пара призналась, что "двое людей, пара, выросли и выросли за пределы своего брака".

Несмотря на расставание с "Львиной Долиной", Тиджен Оноран продолжает поддерживать связь с шоу, так как она все еще появится в предстоящем осеннем сезоне и весной 2025 года. После своего пребывания в "Пещере Львов" Оноран начала новый проект, запустив свое ток-шоу и видеоподкаст под названием "MUT - Германия говорит с Тиджен Оноран", стремясь оказать большее влияние в 2025 году.

Читайте также: