- Тяжелые тюремные сроки, назначенные в суде за убийство, в результате чего штраф в размере 9 000 евро.

В уголовном процессе, связанном с 9000 евро в районе Гамбург-Нойаллермёхе, районный суд вынес длительные сроки ювенального наказания двум молодым людям. 20-летний был признан виновным в убийстве в соучастии с покушением на разбойное нападение, повлекшее смерть и тяжкие телесные повреждения, и получил срок в восемь лет и девять месяцев. Его 19-летнего соучастника приговорили к семи с половиной годам за покушение на убийство и другие преступления.

По версии обвинения, двое немецких подозреваемых планировали встретиться с жертвой 20 января 2024 года под предлогом продажи ему наркотиков за 9000 евро. Прибыв на место встречи с сообщником, они якобы завязали с ним разговор, а затем неожиданно и намеренно схватили его за шею и достали нож.

Жертва умирает через три дня

Когда сообщник оказал сопротивление и другие заметили ситуацию, 19-летний убежал. Однако 20-летний силой уложил на землю сопротивлявшегося 35-летнего и нанес ему не менее двух ударов ножом в верхнюю часть тела и живот. Когда жертва пыталась убежать, 20-летний преследовал ее, пытаясь забрать деньги. Серьезно раненый мужчина сел в ожидавший автомобиль и скончался через три дня в больнице от многорганной недостаточности, несмотря на интенсивную медицинскую помощь.

Младший соучастник совершает второе тяжкое ограбление

Младший соучастник признал совершение второго тяжкого ограбления в начале суда. 1 июля 2023 года в Гамбурге-Лохбрюгге он напал и ограбил крайне пьяного мужчину. Найдя в украденном кошельке нет денег, он вернулся и жестоко пнул без сознания мужчину ногой в голову со всей силы. Он прекратил нападение только тогда, когда на место происшествия появился свидетель.

Жертва получила перелом носа. Приговор был оглашен 19 августа, но пресс-служба суда распространила информацию только recently. Пока не ясно, приобрела ли приговор юридическую силу.

В связи с его участием в смертельном инциденте, 20-летний теперь может лишиться свободы в результате своего приговора. После освобождения из-под стражи младший соучастник также был замешан в другом ограблении, что может продлить его тюремное заключение.

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