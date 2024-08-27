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ПанорамаНовостиСудебное разбирательство за убийство

Тяжелые сроки заключения подростков после убийства в Эйфеле

Врач скончался в районе Эйфеля в конце 2022 года. Бывший партнер, их потомок и его полуродный брат предстали перед судом как обвиняемые. В случае вынесен приговор.

 and  Mark Rodriguez
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- Тяжелые сроки заключения подростков после убийства в Эйфеле

Завершение долгой истории домашнего насилия: шокирующий приговор суда: Два молодых человека предстали перед судом за участие в леденящем кровь убийстве. Они получили значительные сроки в исправительном учреждении для несовершеннолетних после напряженного судебного процесса в Региональном суде Трира. Старшему, 18 лет, было назначено девять лет заключения, а младшему, 17 лет, шесть лет, как объявил судья-президент Гюнтер Кёхлер.

Жертвой был 53-летний ортопед, страдавший от чрезмерного потребления алкоголя в свободное время. Это приводило к жестоким словесным и физическим нападениям, в основном на его бывшую партнершу, медсестру, с которой он жил с 2011 по лето 2022 года, а также на ее сына и, в меньшей степени, на своего полубрата, часто проживавшего в общем доме.

Бывшая партнерша, также участвовавшая в судебном процессе, была приговорена к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения. Ее признали виновной в неоказании помощи и поджоге, но оправдали по обвинению в соучастии в убийстве, как подтвердил Кёхлер, отметив, что не было доказательств ее косвенного участия в убийстве.

Алкогольное насилие

Доктор продолжал жить в доме после их расставания и часто ходил пьяным по ночам. В ночь трагического инцидента он поссорился со своей бывшей партнершей. Два молодых человека, тогда 16-летние, стали свидетелями того, как 53-летний мужчина грубо хватает и толкает ее.

Старший из них, которого описали как главного виновника преступления, затем воскликнул: "Теперь все начнется!" и спонтанно принял решение с полубратом вмешаться и предотвратить дальнейшие нападения, убив доктора.

Они поджидали жертву на пути между ванной и кухней и напали на него сзади с помощью бейсбольной биты и большого гаечного ключа. Перед первым ударом старший предупредил мужчину: "Ты больше не тронешь мою мать!" Затем младший обвиняемый, следуя указаниям старшего брата, связал жертву кабельным стяжком вокруг шеи и задушил его.

Бездействие бывшей партнерши

36-летней женщине, у которой было трое детей от жертвы и которая присутствовала в начале преступления, не хватило мужества помешать братьям совершить это ужасное деяние. Вместо этого она вместе с детьми укрылась в детской комнате, отказавшись вмешаться или оказать какую-либо помощь. Кёхлер осудил это поведение как "постыдное", так как оно косвенно привело к смерти отца троих детей.

Вместе обвиняемые убрали место преступления, упаковав труп в мусорные пакеты и тент для захоронения в лесу возле Рокескилля. Затем они намеренно сожгли машину, использованную для транспортировки тела. В результате все трое также были признаны виновными в поджоге.

Суд в основном придерживался требований прокуратуры о наказании молодых людей. Однако это не относилось к 36-летней женщине. Главный прокурор Эрик Самель требовал семь с половиной лет тюремного заключения за соучастие в убийстве. Самель теперь изучит, будет ли он обжаловать приговор суда.

Доктор ранее сталкивался с юридическими проблемами из-за своих алкогольных словесных и физических нападений, четыре раза получая штрафы от местного суда в Дауне. Ортопеда последний раз видели на работе 30 декабря 2022 года, и он отсутствовал в течение значительного периода времени, прежде чем грибники обнаружили часть его останков в лесу в июне 2023 года.

Процесс над ортопедом в Региональном суде Трира стал высокопрофильным делом, закончившееся значительными сроками для двух молодых людей, участвовавших в нем. Несмотря на то, что она свидетельствовала о жестоком поведении своего бывшего партнера и не вмешивалась, она была приговорена к двум годам и четырем месяцам за неоказание помощи и поджог, но была оправдана по обвинению в соучастии в убийстве.

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