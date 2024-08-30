- Тяжелые разрушения, связанные с пожаром на предприятии по переработке отходов.

В результате пожара на установке по сортировке мусора в Кирхайме под Текке (регион Эслинген) причинен ущерб на несколько сотен тысяч евро. К счастью, никто не пострадал в результате инцидента, как сообщили правоохранительные органы.

Полицейские заметили пламя во время ночного патрулирования и незамедлительно связались со службами экстренной помощи. Прибыв на место, пожарные обнаружили горящий конвейер на территории, как указано в отчете. Пожар распространился на кучу стружек и другое оборудование.

К полудню власти объявили, что работы по тушению огня все еще продолжаются. Власти в настоящее время расследуют причину пожара.

Пожарным удалось спасти расположенную поблизости тиковую церковь, служащую домом для общины, от наступающего пламени. Несмотря на интенсивность пожара, тиковая церковь в Кирхайме под Текке осталась нетронутой.

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