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Thyssenkrupp Steel: избыточные поставки на фоне протестов совета предприятий

 and  Vladimir Milov
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Множество сотрудников из сталевого сектора Thyssenkrupp присутствовало на-data-связанном собрании,...
Множество сотрудников из сталевого сектора Thyssenkrupp присутствовало на-data-связанном собрании, организованном представительным органом труда в четверг.

- Thyssenkrupp Steel: избыточные поставки на фоне протестов совета предприятий

На крупнейшем немецком производителе стали Thyssenkrupp Steel на прошлой неделе произошло волнение среди сотрудников, вызванное действиями представительного органа работников - профсоюза. Как заявил председатель профсоюза Дзенан Курспахич, профсоюзы предоставили сотрудникам на разных предприятиях информацию о текущем состоянии компании, что привело к задержкам и остановкам производства.

Полиция сообщает о проблемах с движением из-за "собрания"

В Duisberg, где работает 13 000 из 27 000 сотрудников сталелитейного подразделения, профсоюз открыл временные офисы у семи входов на завод. Большое скопление людей привело к заторам в трех местах. Полиция подтвердила, что на улице возле входов находилось около 350-400 человек. Офицер описал это как собрание.

Основной причиной беспокойства является реструктуризация сталелитейного подразделения в Thyssenkrupp. В связи с экономическим спадом и дешевыми импортами подразделение стремится к независимости и улучшению своего финансового положения. Это преобразование включает в себя сокращение производственных мощностей в Duisberg, что приведет к сокращению рабочих мест. Главный спорный вопрос - финансовая поддержка, предоставляемая материнской компанией во время выделения.

Профсоюз IG Metall выразил обеспокоенность, как указано в листовке, распространенной в среду, что производственные мощности могут быть сокращены наполовину, что может привести к потере более 10 000 рабочих мест. Корпоративная штаб-квартира опровергла это заявление, назвав его спекуляцией. "Необоснованно нагнетаются опасения среди наших сотрудников", - заявила корпорация в ответ.

Несмотря на опровержение корпорации, идея значительных увольнений из-за реструктуризации вызвала тревогу среди других сотрудников Thyssenkrupp Steel. Многие обеспокоены последствиями для своего существования и судьбой других заводов за пределами Duisberg.

Во время волнения, вызванного объявлением профсоюза, некоторые сотрудники выразили опасения по поводу возможного закрытия других предприятий, опасаясь, что они могут столкнуться с той же судьбой, что и те, кто пострадал в Duisberg.

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