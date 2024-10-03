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Tesla зафиксировала первоначальный ежегодный рост продаж, но цены на акции снижаются по мере усиления соперничества

Tesla впервые зарегистрировала рост продаж в 2024 году, несмотря на то, что годовые показатели к этому моменту были хуже, чем в 2023 году.

 and  Grigoriy Williams
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25 июня 2024 года в городе Валлехо, Калифорния, США можно найти точку выдачи Tesla. Корпорация...
25 июня 2024 года в городе Валлехо, Калифорния, США можно найти точку выдачи Tesla. Корпорация Tesla планирует представить свои финансовые данные 23 июля. Авторство изображения: Дэвид Пол Моррис/Блумберг через Getty Images.

Tesla зафиксировала первоначальный ежегодный рост продаж, но цены на акции снижаются по мере усиления соперничества

Тesla отгрузила почти 463 000 автомобилей по всему миру в течение третьего квартала, что на 6% больше, чем год назад, и на 4% больше, чем во втором квартале этого года.

Постоянный рост продаж Tesla и прогнозы дальнейшего роста существенно способствовали тому, что акции компании удерживают наивысшую рыночную стоимость среди автопроизводителей во всем мире.

Тем не менее, Tesla сейчас сталкивается с более жесткой конкуренцией со стороны традиционных автопроизводителей, которые представляют собственные модели электромобилей.

В первом и втором кварталах этого года продажи Tesla упали на 9% и 5% соответственно, что стало первым случаем в истории компании, когда были зафиксированы два последовательных квартала снижения продаж. Несмотря на то, что во вторник было объявлено об увеличении продаж, совокупные поставки за год составили 1,3 миллиона автомобилей, что на 2% меньше, чем в предыдущем году.

GM объявил во вторник, что его продажи электромобилей в США выросли на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 46% по сравнению со вторым кварталом. Однако продажи электромобилей GM в США составили всего 32 000 автомобилей, что существенно меньше, чем у Tesla. Точные показатели продаж Tesla в США неизвестны, так как компания не раскрывает данные по рынкам.

Tesla также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей, предлагающих электромобили, особенно в Европе. В этом квартале Tesla сохранила лидерство над китайским автопроизводителем BYD, который ненадолго обошел Tesla по продажам электромобилей в мире в прошлом году. BYD сообщил о продажах электромобилей на батареях в третьем квартале в размере 313 000 и совокупных продажах электромобилей за год в размере 1,2 миллиона. Однако продажи BYD за год выросли почти на 12%, в отличие от Tesla.

Акции Tesla (TSLA) упали примерно на 4% в среду, вернув их почти к уровню начала года.

Успешная динамика продаж Tesla в третьем квартале, несмотря на конкуренцию, является критически важной для роста бизнеса компании. Постоянные усилия Tesla по превосходству над конкурентами на рынке электромобилей необходимы для поддержания своей рыночной позиции.

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