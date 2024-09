- Temu и Shein стремятся создать влияние на немецком рынке обуви.

Торговцы и производители обуви в Германии сталкиваются с обострением конкуренции со стороны азиатских онлайн-ритейлеров. "Тему и Шин затопляют Германию дешевой обувью, часто низкого качества с потенциальными рисками для здоровья", - заявил Рольф Пангельс, глава Немецкой текстильной, обувной и кожевенной ассоциации (BTE), на выставке "Обувь" в Дюссельдорфе.

Ассоциация призывает к жесткому регулированию и честной конкуренции. Если не будут ограничены действия таких платформ, Пангельс предупредил, произойдет эскалация банкротств обувных магазинов.

В первой половине года вновь закрылось множество обувных магазинов в Германии. По данным BTE, количество магазинов сократилось примерно на 800, достигнув около 8750 с начала года. Это включает закрытие филиалов Рено и Гёртц, которые обанкротились в прошлом году. Также продолжает сокращаться число специализированных обувных магазинов. По данным ассоциации, магазины закрываются из-за банкротств и отсутствия преемников.

Каждый шестой обувной торговец считает свою ситуацию положительной.

В первой половине года, несмотря на рост цен, торговцы заработали на 2% меньше, чем в том же периоде прошлого года. Если учесть цены, убыток был бы еще больше. Пангельс объясняет это ухудшением потребительского настроения и неблагоприятной погодой в мае и июне. После promising start to the year, businesses experienced a "painful double-digit drop in revenue" in those months.

Торговцы также видят в росте затрат на закупки, труд и энергию, а также в снижении популярности городских центров серьезные препятствия. Впереди прогнозы пессимистичны: более половины торговцев ожидают снижения выручки по сравнению с 2023 годом, а только 30% ожидают роста, согласно опросу ассоциации. 41% считают свою ситуацию плохой, а только 16% - хорошей.

Немецкая обувная промышленность также столкнулась со снижением доходов в первой половине года. Выручка упала почти на 1,2% до 1,15 миллиарда евро, а экспорт даже снизился на 11%. Манфред Юнкерт, CEO Немецкой ассоциации обувной и кожевенной промышленности (HDS/L), сказал: "Несмотря на то, что политики еще не улучшили экономические условия, ожидаемого весеннего восстановления не произошло". Юнкерт также призывает к более строгому подходу к платформам, таким как Тему и Шин. "Их не должны защищать от контроля соблюдения стандартов устойчивого развития", - критиковал он.

Онлайн-ритейлеры Шин и Тему пользуются популярностью в Германии. По оценке BTE, потребители купили около миллиарда предметов одежды и обуви у поставщиков, подобных Шин и Тему, в 2023 году. Недавно CEO KIK Патрик Занн обвинил порталы в продаже "токсичных и изделий, сделанных детским трудом". Компании опровергли обвинения и указали на строгий контроль и стандарты безопасности, которые они предъявляют своим поставщикам. Шин заявил, что устранил два случая детского труда в собственной цепочке поставок в 2023 году. Он придерживается "политики нулевой толерантности к детскому труду", - заявила она.

Потребители по-прежнему отдают предпочтение онлайн-ритейлерам, таким как Шин и Тему, что приводит к увеличению конкуренции для местных обувных торговцев. Если ситуация сохранится, Немецкая текстильная, обувная и кожевенная ассоциация (BTE) опасается увеличения числа закрытий обувных магазинов, как показали 800 магазинов, закрывшихся в первой половине года.

