- Танцевальный директор и отличительная футболка Вилли Лемке

Болельщики и футбольные фанаты Вердера Бремен показали почтение покойному менеджеру Вилли Лемке во время домашнего матча Бундеслиги против Боруссии Дортмунд. Перед началом матча был представлен грандиозный спектакль с надписью "Вилли Лемке не забыт" в секторе болельщиков.

Игроки вышли на поле в уникальных футболках с надписью "Спасибо Вилли". Лемке ушёл из жизни 12 августа в возрасте 77 лет. За время своей работы менеджером с 1981 по 1999 год Бремен праздновал победы, в том числе два титула Бундеслиги и Кубок европейских чемпионов.

Вклад Лемке в успех клуба был отмечен не только футболками, но и трогательной хореографией, исполненной болельщиками перед началом матча. Его влияние на клуб не может быть преуменьшено в контексте этих хореографических трибьютов.

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