- Танака, приехавший из Дюссельдорфа, направляется в Лидс Юнайтед.

Средняя команда по футболу Дюссельдорфа, «Фортуна», испытывает неудачу, потеряв своего звездного игрока, Ао Такаму. Однако они празднуют более крупную выплату за перевод Такамы в «Лидс Юнайтед» во втором дивизионе английского футбола. Перевод 25-летнего полузащитника был подтвержден командой Северного Рейна-Вестфалии. Главный тренер «Лидс Юнайтед» — Даниэль Фарке, который когда-то тренировал «Боруссию Мёнхенгладбах». Подробности перехода держатся в секрете, но, по оценкам, Дюссельдорф получит около €3 млн за Такаму.

Такама присоединился к команде в 2021 году на правах аренды из «Кавасаки Фронтале», а затем стал постоянным членом команды Дюссельдорфа. За это время он сыграл 95 матчей за команду и произвел впечатление. Член совета директоров Клаус Аллофс сказал: «Такама выразил желание уйти некоторое время назад. Мы должны были взвесить его спортивную ценность против финансовых факторов. Все знают, что мы предпочли бы продолжить работу с Такамой».

Несмотря на уход Такамы, «Фортуна Дюссельдорф» продолжает управлять трансферами, ищет подходящую замену для своего таланта. Значительные доходы от перехода Такамы в «Лидс Юнайтед» будут потрачены разумно на эти предстоящие трансферы.

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