Таможня США разоблачила поддельные арбузы, используемые для контрабанды метамфетамина.

На границе между Мексикой и Сан-Диего, США, сотрудники CBP обнаружили грузовик, нагруженный арбузами, которые служили прикрытием для многомиллионной схемы контрабанды метамфетамина.

Сотрудники Уральской таможни (CBP) в пункте пропуска Отей Меса в Сан-Диего, Калифорния, перехватили метамфетамин, спрятанный в партии арбузов, как сообщает ведомство. В прошлую пятницу сотрудники CBP заподозрили 29-летнего водителя грузовика, пытавшегося перевезти партию арбузов из Мексики в США, и отправили его на вторичный осмотр.

При разгрузке грузовика сотрудники обнаружили, что арбузы фальшивые, и нашли 1220 пакетов, обернутых в бумагу, которые маскировались под арбузы. Внутри оказалось около 2 тонн (4587 фунтов) метамфетамина, стоимость которого на улицах превышает 5 миллионов долларов. CBP изъяла наркотики и передала водителя грузовика сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции для дальнейшего расследования.

Этот инцидент не был единичным случаем. Неделей ранее сотрудники CBP в пункте пропуска Отей Меса изъяли партию сельдерея, использовавшуюся для контрабанды 285 килограммов (629 фунтов) метамфетамина, стоимость которого на улицах составляла около 755 тысяч долларов.

Директор пункта пропуска Отей Меса, Роса Э. Эрнандес, похвалила сотрудников CBP за их настойчивость в выявлении этих сложных и разнообразных методов контрабанды. "По мере того, как преступные организации меняют свои тактики контрабанды, мы будем продолжать разрабатывать инновационные и эффективные способы блокировки этих опасных наркотиков и другой контрабанды, пытающейся проникнуть в нашу страну", - заявила она.

В последние месяцы пограничные службы Калифорнии и Аризоны усилили свои усилия по предотвращению контрабанды наркотиков из Мексики. Операция Аполлон, совместная инициатива CBP и других ведомств, направлена на предотвращение перевозки фентанила и других синтетических веществ в Соединенные Штаты.

1220 пакетов метамфетамина, спрятанных в партии фальшивых арбузов, были оценены в более чем 5 миллионов долларов на улицах. В аналогичном инциденте сотрудники CBP ранее изъяли 629 фунтов метамфетамина, спрятанного в партии сельдерея.

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