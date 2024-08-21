Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиКристалл метамфетамина

Таможня США разоблачила поддельные арбузы, используемые для контрабанды метамфетамина.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Тысячи банок со стиральным порошком спрятаны в фальшивых фантиках от арбузов.
Тысячи банок со стиральным порошком спрятаны в фальшивых фантиках от арбузов.

Таможня США разоблачила поддельные арбузы, используемые для контрабанды метамфетамина.

На границе между Мексикой и Сан-Диего, США, сотрудники CBP обнаружили грузовик, нагруженный арбузами, которые служили прикрытием для многомиллионной схемы контрабанды метамфетамина.

Сотрудники Уральской таможни (CBP) в пункте пропуска Отей Меса в Сан-Диего, Калифорния, перехватили метамфетамин, спрятанный в партии арбузов, как сообщает ведомство. В прошлую пятницу сотрудники CBP заподозрили 29-летнего водителя грузовика, пытавшегося перевезти партию арбузов из Мексики в США, и отправили его на вторичный осмотр.

При разгрузке грузовика сотрудники обнаружили, что арбузы фальшивые, и нашли 1220 пакетов, обернутых в бумагу, которые маскировались под арбузы. Внутри оказалось около 2 тонн (4587 фунтов) метамфетамина, стоимость которого на улицах превышает 5 миллионов долларов. CBP изъяла наркотики и передала водителя грузовика сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции для дальнейшего расследования.

Этот инцидент не был единичным случаем. Неделей ранее сотрудники CBP в пункте пропуска Отей Меса изъяли партию сельдерея, использовавшуюся для контрабанды 285 килограммов (629 фунтов) метамфетамина, стоимость которого на улицах составляла около 755 тысяч долларов.

Директор пункта пропуска Отей Меса, Роса Э. Эрнандес, похвалила сотрудников CBP за их настойчивость в выявлении этих сложных и разнообразных методов контрабанды. "По мере того, как преступные организации меняют свои тактики контрабанды, мы будем продолжать разрабатывать инновационные и эффективные способы блокировки этих опасных наркотиков и другой контрабанды, пытающейся проникнуть в нашу страну", - заявила она.

В последние месяцы пограничные службы Калифорнии и Аризоны усилили свои усилия по предотвращению контрабанды наркотиков из Мексики. Операция Аполлон, совместная инициатива CBP и других ведомств, направлена на предотвращение перевозки фентанила и других синтетических веществ в Соединенные Штаты.

1220 пакетов метамфетамина, спрятанных в партии фальшивых арбузов, были оценены в более чем 5 миллионов долларов на улицах. В аналогичном инциденте сотрудники CBP ранее изъяли 629 фунтов метамфетамина, спрятанного в партии сельдерея.

Таможенники в Сан-Диего обнаружили почти две метрические тонны метамфетамина, спрятанных внутри, казалось бы, арбузов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Не менее 28 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Иране.
Панорама

Примерно 30 человек погибли в трагической аварии на автобусе в Иране.

Во время пика туристического сезона в Иране часто происходят серьезные аварии. Недавно произоошло происшествие с пакистанскими паломниками, и следователи предложили возможное объяснение.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Женщина из Америки гордится самой широкой по всему миру Sprach OFRAPP, которая является...
Панорама

Самый большой язык в мире официально принадлежит женщине

Самый большой язык в мире официально принадлежит женщине В мире рекордов, самые необычные категории обычно привлекают наше внимание. От самых высоких людей до самых длинных ногтей, ни один физический аспект не остается без внимания в погоне за экстраординарным. Одной из таких областей интереса является измерение ширины языка. Недавно Книга рекордов

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Организация оплачивает взносы GEMA для максимальных четырех событий для каждого клуба.
Федеральные земли Германии

Страна берет на себя ответственность за обвинения в "Геме", связанные с вечеринками в ночных клубах.

Тюрингия оплатит сборы за авторские права на музыку, связанные с мероприятиями, организованными клубами на latter part of the year. Осуществлен контракт с GEMA по этому вопросу

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно