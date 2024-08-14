- Таможня обнаружила почти пять тонн фальшивой одежды

Таможенники в Хоф изъяли почти пять тонн поддельной брендовой одежды в ходе проверок. Только в июне и июле они обнаружили несколько сотен килограммов поддельных текстильных изделий в четырех грузовиках из Турции, сообщили в таможенной службе. С сентября прошлого года сотрудники таможни неоднократно проверяли две транспортные компании в Хоф. В итоге они изъяли более 23 000 поддельных предметов одежды общим весом около 5000 килограммов.

Большинство изъятых партий были из грузовиков, прибывших из Турции, с destinations, включая Польшу и Словакию. Одежда будет уничтожена.

Высокий объем изъятий указывает на серьезную проблему с поддельной брендовой одеждой, которая часто классифицируется как вид [преступления]. Из-за больших количеств, найденных в ходе этих действий, они, скорее всего, окажут значительное влияние на прибыль подделщиков.

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