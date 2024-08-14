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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Таможня обнаружила почти пять тонн фальшивой одежды

Офицеры задержали четыре грузовика из Турции, нагруженных сотнями килограммов поддельной одежды. Это не единчный случай задержания, совершенный сотрудниками.

 and  Michael Bootcampf
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- Таможня обнаружила почти пять тонн фальшивой одежды

Таможенники в Хоф изъяли почти пять тонн поддельной брендовой одежды в ходе проверок. Только в июне и июле они обнаружили несколько сотен килограммов поддельных текстильных изделий в четырех грузовиках из Турции, сообщили в таможенной службе. С сентября прошлого года сотрудники таможни неоднократно проверяли две транспортные компании в Хоф. В итоге они изъяли более 23 000 поддельных предметов одежды общим весом около 5000 килограммов.

Большинство изъятых партий были из грузовиков, прибывших из Турции, с destinations, включая Польшу и Словакию. Одежда будет уничтожена.

Высокий объем изъятий указывает на серьезную проблему с поддельной брендовой одеждой, которая часто классифицируется как вид [преступления]. Из-за больших количеств, найденных в ходе этих действий, они, скорее всего, окажут значительное влияние на прибыль подделщиков.

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