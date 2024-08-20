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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Таможенные органы перехватили значительное количество запрещенных веществ.

 and  Mark Rodriguez
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- Таможенные органы перехватили значительное количество запрещенных веществ.

Заявление прессы

Таможенные инспекторы Франкфурта изъяли более 6,2 метрических тонн запрещенных веществ в 2023 году.

Таможенные инспекторы Франкфурта конфисковали более 6,2 метрических тонн запрещенных веществ в 2023 году. Эта партия состояла из более чем 1 тонны кокаина, 1,5 тонн каннабиса и почти 2 тонн стимулятора кат, согласно заявлениям отдела расследований таможни. Листья и побеги кат имеют стимулирующий эффект и классифицируются как наркотики в соответствии с немецким законодательством. Кроме того, агенты изъяли примерно 10,7 метрических тонн веществ, используемых для синтеза запрещенных веществ.

"Статистика изъятий показывает, что спрос на запрещенные вещества на черном рынке продолжает расти", - прокомментировала Николь Зиберт, недавно назначенный глава отдела. "Контрабанда наркотиков осуществляется тайными способами, в том числе через почтовые службы или спрятанными в грузовых отправлениях".

Область ответственности отдела расследований таможни Франкфурта охватывает три федеральные земли - Гессен, Рейнланд-Пфальц и Саар, а также несколько муниципалитетов в Северном Рейне-Вестфалии, Нижней Саксонии, Баварии и Тюрингии, где проживает около 12,5 миллионов человек.

В 2023 году таможенное расследование также изъяло большое количество несанкционированных и запрещенных лекарств и допинга - в общей сложности около 170 000 таблеток, 133 кг порошка, 8700 ампул и 26 литров.

Заявление прессы

"В свете этих данных добавляется следующее: Отчет отдела расследований таможни Франкфурта подчеркивает тревожную тенденцию увеличения попыток незаконной перевозки запрещенных веществ и запрещенных лекарств в пределах их юрисдикции".

"Кроме того, в ответ на растущую проблему отдел планирует усилить свои усилия и внедрить новые стратегии для борьбы с этими правонарушениями, как указано в предстоящем заявлении прессы".

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