- Таможенные органы обнаружили скрытый склад около 300 000 нелегальных сигарет.

Вблизи Магдебурга на шоссе A2 правоохранители конфисковали 300 000 контрабандных сигарет во время плановой проверки. Подозреваемый сбежал, как сообщает Главное таможенное управление Магдебурга. По данным отчета, сотрудники планировали проверить фургон на выезде из Магдебурга-Канненштрайх в четверг, но водитель неожиданно уехал в направлении Ганновера. Сотрудники преследовали его и в итоге нашли брошенный автомобиль на обочине interchange Магдебурга. Внутри они нашли 300 000 немаркированных и, предположительно, поддельных сигарет. Если бы это были законные сигареты, они должны были бы заплатить примерно 79 000 евро налогов. Происхождение сигарет пока не установлено.

Сотрудники заметили мужчину, бегущего через ровные поля по обочине шоссе. Несмотря на использование дрона специализированными полицейскими силами, розыск закончился безрезультатно. Теперь расследование передано в Таможенное следственное управление в Ганновере.

Конфискованные сигареты, скорее всего, были частью более крупной, нераскрытой преступной операции. События на шоссе A2 возле Магдебурга и Ганновера вызвали опасения по поводу организованной контрабанды.

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