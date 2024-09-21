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Таможенные ограничения оказали существенное влияние на экономический рост Германии.

 and  Alex Stellmacher
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В стандартных сценариях, переход границы в зоне Шенгена в среднем занимает 3,34 минуты, согласно...
В стандартных сценариях, переход границы в зоне Шенгена в среднем занимает 3,34 минуты, согласно данным Allianz Trade.

Таможенные ограничения оказали существенное влияние на экономический рост Германии.

Следуя за эскалацией контроля на границах в Германии, Allianz Trade выпустила предупреждение о потенциальных экономических последствиях. Продолжительные задержки на границах запускают цепочку событий. Предсказуемый ущерб для ВВП страны может превысить 10 миллиардов евро в двузначных числах.

Временные пограничные проверки в Германии могут усугубить экономические трудности, как считает оценка Allianz Trade. "Продолжительные задержки на границах могут увеличить транспортные и товарные расходы на импорт примерно на 1,7%, что приведет к снижению tantoобъема торговли, как и конкурентоспособности, которая в настоящее время находится на низком уровне для немецких производителей", - объяснил старший экономист Ясмин Гроэшль.

Эти меры вызывают цепную реакцию: "Торговля может понести ежегодные потери до 1,1 миллиарда евро". Это может потенциально усугубить риски рецессии и привести к потерям для ВВП страны до 11,5 миллиардов евро. Германия продлила действующие пограничные Controls в своих восточных и южных регионах на все сухопутные границы. Эти меры направлены на предотвращение нежелательной иммиграции и преступности. Федеральный министр внутренних дел Наэнси Фэзер обещала, что обычные commutators не столкнутся с существенными задержками в движении.

В обычных ситуациях средний переход границы в зоне Шенгена занимает примерно 3,34 минуты, как отметил Allianz Trade. С введением этих мер можно ожидать ситуацию, подобную той, что наблюдается на внешних границах Шенгена, где случайные проверки могут продлить время прохождения границы на маршруте транзита примерно на 20 минут.

"В результате задержек на границах мы ожидаем увеличения затрат и нарушений цепочки поставок, а также потенциального снижения импорта в Германию примерно на 8% ", - сказал Гроэшль. Учитывая, что около двух третей импорта Германии осуществляется через сухопутные границы, это будет означать ежегодное снижение до 1,1 миллиарда евро. "Потеря этих импортов может привести к прекращению определенных конечных продуктов или к тому, что бизнесу придется поддерживать все более дорогостоящий запас из-за ограничений в секторе производства по принципу "точно вовремя".

Увеличение затрат в различных секторах

По отраслям, пищевая промышленность может столкнуться с увеличением затрат на торговлю на 2,6% и потерями импорта в размере 62 миллионов евро. Для торговых услуг ожидается увеличение затрат на 2,4%, сопровождаемое потерями импорта в размере 55 миллионов евро, а для транспортных услуг увеличение затрат составляет 1,8%, что приводит к потерям импорта в размере 51 миллиона евро.

Хотя увеличение затрат для машиностроения и химической и фармацевтической отрасли ниже - 1,2 и 2,3% соответственно, значительное снижение импорта в размере 147 миллионов и 142,1 миллиона евро, соответственно, заслуживает внимания из-за их высоких объемов торговли. Также значительно затронут сектор образования и отдыха. Из-за ограничений на перемещение людей и ожидаемых заторов будет меньше посещаться услуги, связанные с пересечением границы, такие как однодневные поездки или выходные.

Комиссия выразила обеспокоенность по поводу продолжительных пограничных проверок, признавая их потенциальное влияние на различные сектора. Как далее объяснил Гроэшль, эти меры могут привести к значительному увеличению затрат и нарушениям цепочки поставок в пищевой промышленности, что приведет к потерям импорта в размере 62 миллионов евро.

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