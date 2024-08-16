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Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральная полиция

Таможенная и пограничная охрана (ICE) использует обогрев в Нейштадте (Доссе).

Много препятствий усеивали быструю железнодорожную линию, соединяющую Гамбург и Берлин. Несмотря на усилия машиниста замедлить поезд, транспортное средство не смогло остановиться до прибытия на запланированную остановку.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Модель высокоскоростного поезда ICE 4, проходящая по маршруту из Гамбурга в Берлин (схематическое...
Модель высокоскоростного поезда ICE 4, проходящая по маршруту из Гамбурга в Берлин (схематическое изображение)

- Таможенная и пограничная охрана (ICE) использует обогрев в Нейштадте (Доссе).

Неопознанные лица разместили на железнодорожных путях вблизи Neustadt (Dosse) в районе Ostprignitz-Ruppin настенное отопление и разные предметы. Это привело к сбою в движении ICE поезда в один из вечеров, как сообщила Федеральная полиция. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, предметы, в том числе деревянный оконный косяк, были переехаты.

Поезд смог продолжить свой путь по высокоскоростной линии, соединяющей Гамбург и Берлин. Инцидент привел к повреждению коммуникационного кабеля, среди прочего. Предварительное расследование показывает, что пассажиры не пострадали. Федеральная полиция в настоящее время расследует этот инцидент как преднамеренное нарушение движения поездов.

Федеральная полиция усердно работает над расследованием преднамеренного нарушения движения поездов, в результате которого настенное отопление и другие предметы были размещены на путях возле Neustadt (Dosse). Лица, ответственные за это, могут быть привлечены к ответственности и понести последствия со стороны Федеральной полиции за препятствование движению ICE поезда.

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