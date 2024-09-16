Талия берет на себя контроль над остальной частью группы Worldview

После банкротства группы Weltbild в июне, розничные магазины этой группы прекратили свою деятельность. Однако онлайн-магазин и бренд электронных книг Tolino были выставлены на продажу. Теперь лидер рынка Thalia хочет воспользоваться этой возможностью. Недавно Федеральное-cartельное ведомство дало добро на эту сделку.

В соответствии с заявлением ведомства, Thalia получит информацию о клиентах из онлайн-магазина Weltbild и часть электронных книг Tolino, а также бренды и домены Weltbild. Однако физические магазины, оставленные в ходе процедуры банкротства, не будут включены.

Thalia является безоговорочным гигантом в немецкой розничной книжной торговле, как отметил глава Федерального-cartельного ведомства Андреас Мундт. Он также подчеркнул, что Thalia занимает значительную долю рынка в книжной торговле и является сильным игроком в секторе электронных книг через платформу Tolino. Из-за этого Федеральное-cartельное ведомство тщательно проанализировало приобретение данных клиентов и брендов Weltbild.

Если сделка состоится, она будет одобрена в первой фазе. Мундт подчеркнул, что тот факт, что физические магазины Weltbild не были включены в слияние, сыграл роль в одобрении. Кроме того, Федеральное-cartельное ведомство признало сильную конкуренцию, которую представляет собой Amazon tanto в онлайн-торговле печатными книгами, как и в секторе электронных книг.

В отношении общего рынка stationary и онлайн-продаж книг Мундт заявил, что у клиентов есть достаточно альтернатив, таких как независимые книжные магазины, другие сети книжных магазинов, такие как Hugendubel, и онлайн-ритейлеры.

Изначально, материнская компания группы Weltbild подала заявление о банкротстве в июне из-за финансовых трудностей, испытанных в 2014 году. В июле последовали дочерние компании, такие как почтовые заказы книг Bücher.de и Jokers, и онлайн-магазин Tausendkind.

В соответствии с заявлением Федерального-cartельного ведомства, банк получит данные клиентов из онлайн-магазина Weltbild и часть электронных книг Tolino. Несмотря на одобрение, физические магазины, оставленные в ходе процедуры банкротства, не будут включены в операции Thalia.

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