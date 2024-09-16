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Талия берет на себя контроль над остальной частью группы Worldview

 and  Alex Stellmacher
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Талия, процветающий титан, может превзойти своего банкротившегося конкурента Велтбильд на рынке.
Талия, процветающий титан, может превзойти своего банкротившегося конкурента Велтбильд на рынке.

Талия берет на себя контроль над остальной частью группы Worldview

После банкротства группы Weltbild в июне, розничные магазины этой группы прекратили свою деятельность. Однако онлайн-магазин и бренд электронных книг Tolino были выставлены на продажу. Теперь лидер рынка Thalia хочет воспользоваться этой возможностью. Недавно Федеральное-cartельное ведомство дало добро на эту сделку.

В соответствии с заявлением ведомства, Thalia получит информацию о клиентах из онлайн-магазина Weltbild и часть электронных книг Tolino, а также бренды и домены Weltbild. Однако физические магазины, оставленные в ходе процедуры банкротства, не будут включены.

Thalia является безоговорочным гигантом в немецкой розничной книжной торговле, как отметил глава Федерального-cartельного ведомства Андреас Мундт. Он также подчеркнул, что Thalia занимает значительную долю рынка в книжной торговле и является сильным игроком в секторе электронных книг через платформу Tolino. Из-за этого Федеральное-cartельное ведомство тщательно проанализировало приобретение данных клиентов и брендов Weltbild.

Если сделка состоится, она будет одобрена в первой фазе. Мундт подчеркнул, что тот факт, что физические магазины Weltbild не были включены в слияние, сыграл роль в одобрении. Кроме того, Федеральное-cartельное ведомство признало сильную конкуренцию, которую представляет собой Amazon tanto в онлайн-торговле печатными книгами, как и в секторе электронных книг.

В отношении общего рынка stationary и онлайн-продаж книг Мундт заявил, что у клиентов есть достаточно альтернатив, таких как независимые книжные магазины, другие сети книжных магазинов, такие как Hugendubel, и онлайн-ритейлеры.

Изначально, материнская компания группы Weltbild подала заявление о банкротстве в июне из-за финансовых трудностей, испытанных в 2014 году. В июле последовали дочерние компании, такие как почтовые заказы книг Bücher.de и Jokers, и онлайн-магазин Tausendkind.

В соответствии с заявлением Федерального-cartельного ведомства, банк получит данные клиентов из онлайн-магазина Weltbild и часть электронных книг Tolino. Несмотря на одобрение, физические магазины, оставленные в ходе процедуры банкротства, не будут включены в операции Thalia.

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