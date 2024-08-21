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Талибы уволили 281 сотрудника службы безопасности из-за несоблюдения правил волос на лице

Талибы ужесточают свой контроль. Тысячи задержаны за якобы аморальное поведение, музыкальные инструменты уничтожаются - около 300 мужчин освобождены из-за отсутствия бороды.

 and  Ann Bradley
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Три года назад талибы захватили Кабул. Афганистан в значительной степени отрезан от международной...
Три года назад талибы захватили Кабул. Афганистан в значительной степени отрезан от международной арены, и исламский режим укрепил свою власть.

Ежегодный отчет Департамента этических стандартов - Талибы уволили 281 сотрудника службы безопасности из-за несоблюдения правил волос на лице

В августе 2021 года, после захвата власти талибами, Министерство по делам нравственности и предотвращению порока взяло под свой контроль бывшую штаб-квартиру Министерства по делам женщин в Кабуле. Последствия для прав женщин были плачевными: запрет на посещение школ, отсутствие возможностей для высшего образования, а также сообщения ООН о случаях задержания женщин за несоответствие их интерпретации исламской одежды. Однако последствия были не только для женщин.

Министерство по делам нравственности и предотвращению порока уволило 281 сотрудника безопасности за отказ отращивать бороды. Кроме того, в прошлом году более 13 000 человек были задержаны в Афганистане за "непристойное поведение", согласно заявлению ministry в Кабуле. Годовой отчет департамента показал, что примерно половина из них была освобождена в течение 24 часов. К сожалению, конкретные правонарушения или пол задержанных не были раскрыты.

Моральные стражи талибов становятся изолированными

Игра на музыкальных инструментах во время праздников - дорогая традиция в афганской культуре. К сожалению, это противоречит взглядам талибов. На пресс-конференции Мохибullah Мучлис, директор планирования и законодательства в ministry, заявил, что талибы уничтожили более 21 328 музыкальных инструментов в прошлом году из-за этого несоответствия.

В настоящее время талибское правительство запретило въезд в страну специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека в Афганистане Ричарду Беннету. Беннета уведомили об этом решении несколько месяцев назад, сказав, что ему не разрешено возвращаться в Афганистан. Источники изнутри сообщают, что талибское правительство сослалось на личные проблемы с Беннетом, а не на наблюдение и отчет о ситуации с правами человека.

Строгие политики талибов по моральному надзору вызвали критику со стороны других международных сообществ. Многие страны выразили обеспокоенность по поводу обращения талибов с определенными сегментами своего населения и пренебрежения правами человека.

Несмотря на критику со стороны других стран, талибы остаются непреклонными в своей реализации морального кодекса, ссылаясь на свою интерпретацию исламского закона в качестве оправдания своих действий.

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