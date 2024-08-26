Драматург или Человек на экране (при наличии оригинального имени) - Талант из "Гли", Лиа Мишель, приветствует материнство.

Леа Мишель, известная по сериалу "Хор" (37), и её муж Занди Рих (41) переполнены радостью после рождения второго ребёнка. Торговец Рих поделился радостной новостью в Instagram, раскрыв имя их малыша - Эмери Сол Рих. В посте была опубликована трогательная фотография, на которой три ладошки нежно прижимаются к ножке ребёнка. Их старший ребёнок, Эвер Лио, недавно отпраздновал своё четвёртое день рождения.

Мишель объявила о своей беременности в Instagram в конце марта, опубликовав фото, на котором виден её растущий живот. Она подписала его: "Мама, папа и Эвер на седьмом небе от счастья". Она обменялась клятвами с Рихом в 2019 году.

До своей славы в "Хоре" (2009-2015) Мишель прославилась как детская актриса на Бродвее. Помимо своего успешного участия в музыкальном сериале, она выпустила музыкальные альбомы и написала книги.

Инстаграм - платформа, на которой Леа Мишель поделилась новостью о своей беременности, опубликовав фото своего растущего живота. После рождения второго ребёнка Занди Рих также использовал Instagram, чтобы объявить имя ребёнка и поделиться трогательной фотографией.

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