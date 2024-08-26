Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиИнстаграм - отличное место для начала.

Талант из "Гли", Лиа Мишель, приветствует материнство.

Леа Мишель приветствует второго ребёнка: известная американская актриса и певица стала матерью дочери после рождения своего 4-летнего сына Эaccharides

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Драматург или Человек на экране (при наличии оригинального имени) - Талант из "Гли", Лиа Мишель, приветствует материнство.

Леа Мишель, известная по сериалу "Хор" (37), и её муж Занди Рих (41) переполнены радостью после рождения второго ребёнка. Торговец Рих поделился радостной новостью в Instagram, раскрыв имя их малыша - Эмери Сол Рих. В посте была опубликована трогательная фотография, на которой три ладошки нежно прижимаются к ножке ребёнка. Их старший ребёнок, Эвер Лио, недавно отпраздновал своё четвёртое день рождения.

Мишель объявила о своей беременности в Instagram в конце марта, опубликовав фото, на котором виден её растущий живот. Она подписала его: "Мама, папа и Эвер на седьмом небе от счастья". Она обменялась клятвами с Рихом в 2019 году.

До своей славы в "Хоре" (2009-2015) Мишель прославилась как детская актриса на Бродвее. Помимо своего успешного участия в музыкальном сериале, она выпустила музыкальные альбомы и написала книги.

Инстаграм - платформа, на которой Леа Мишель поделилась новостью о своей беременности, опубликовав фото своего растущего живота. После рождения второго ребёнка Занди Рих также использовал Instagram, чтобы объявить имя ребёнка и поделиться трогательной фотографией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Кора Бринкман хочет повторно подать заявку на участие в Джангл-кампе. К сожалению, прошлый сезон...
Общество

Кора Шумахер предпочитает вернуться к прежнему имени, Бринкман.

Кора Шумахер предпочитает вернуться к прежнему имени, Бринкман. После объявления Ральфа Шумахера о своей сексуальности между ним и его бывшей женой Корой разгорелся жаркий спор, в котором звучали обвинения в обмане и разглашении личных разговоров. Теперь Кора хочет двигаться вперед и отказаться от своей бывшей фамилии Шумахер, как она сообщила

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Одиннадцатый день в пустыне: нарядное платье и отсоединенный палец
Общество

Одиннадцатый день в пустыне: нарядное платье и отсоединенный палец

На одиннадцатый день на радаjangельского лагеря наблюдается высокая активность: трое участников ведут жаркую дискуссию по поводу своей задачи, и, в конце концов, поговаривают о пропаже пальца на ноге.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Британка отмечает 102-летие прыжками с парашютом.
Общество

Британка отмечает 102-летие прыжками с парашютом.

Валериан в качестве средства для продления жизни не находит отклика у Манетт печаль, британского старца. Вместо этого она полагается на адреналин в свои золотые годы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

В районе Гессе, в период 2024/2015, 60 400 учащихся, аффилированных с ABC, начали свой...
Федеральные земли Германии

Летний учебный период закончился - пора возобновить учёбу.

Каникулы у моря, в горах и на курортах для многих молодых людей в Гессене подходят к концу: они начинают новый учебный год. Какие новые достижения можно ожидать в этом году?

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Uniper проводит испытания на хранение водорода в переработанных соляных котлах.
Федеральные земли Германии

Uniper проводит испытания на хранение водорода в переработанных соляных котлах.

Для внедрения экономики водородной экономики необходимы крупномасштабные хранилища. Компания Унипер, крупный игрок в сфере энергетики, ведет поиск решений в этом направлении, расширяя свои исследования на Северной Германии.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Дверь украшена уликами преступления с характерными следами крови.
Федеральные земли Германии

Трагическая гибель родителей и братьев и сестер - началось судебное разбирательство над 19-летним человеком

Гiuseppe по обвинению в нападении на своего родственника ножом, в результате чего погибли три человека. Однако судебные разбирательства в значительной степени игнорируют возможность тюремного заключения за конкретную причину.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Различные категории автомобилей, в том числе компактные машины, минивэны и фургоны, предлагаются...
Федеральные земли Германии

Расширение популярности совместного использования автомобилей не ограничивается только городскими районами

Использование приложения позволяет временно арендовать автомобиль без фиксированных расходов. Такая atraктная концепция становится все более популярной среди жителей Рейнланд-Пфальца.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно