- "Талахон": трендовые типы или расистское клише?

Молодые люди, часто с миграционным прошлым, щеголяют фейковыми роскошными нарядами и расхаживают по центру города с сумками через плечо, спортивными штанами и золотыми цепочками. Некоторые провоцируют устаревшими взглядами на женщин. Это стереотип. Так называемые "Талахоны" сейчас вызывают переполох и иногда расистские дискуссии о миграции и молодежной культуре в социальных сетях.

Теперь термин номинирован на "Слово года среди молодежи" и получает еще больше внимания. Что именно стоит за ним - и почему это слово может быть проблемным?

Во-первых, термин якобы происходит от арабского, согласно издательству Langenscheidt, которое ежегодно коронует молодежное слово. "Талах лахон" означает "иди сюда" и якобы используется для людей со стереотипными характеристиками или поведением.

На ТикТоке или Инстаграме, особенно молодые люди ставят себя как якобы типичные Талахоны, например, с кепкой Gucci и выбритыми боками ("бока на ноль"). Другие посты описывают их взгляды на женщин, например, не позволяя своей потенциальной девушке ходить в бассейн одной.

Эти посты часто сопровождаются песней "TA3AL LAHON" рэпера Хассана. Он опубликовал песню ("Я дам тебе нож, я патрон") в 2022 году, а в музыкальном видео указано, что lyrics вымышлены, а видео для развлекательных целей. Теперь песня вирусная в социальных сетях.

Но на этом не останавливаются, супермаркет Edeka в Нижней Саксонии даже установил полку, подписанную "Талахон", с трендовыми продуктами, такими как газировки или шоколадные бары, также доступные в автоматах. Однако из-за спорных дискуссий о термине магазин принял решение снять табличку над полкой.

Эксперт: "Нет единого Талахона"

"Нет единого Талахона. В конце концов, это очень неоднородное и не единообразное явление", - говорит Габриэле Рохманн, со-директор Архива культуры молодежи в Берлине. Не все видео Талахона серьезные; многие пародируют тренд. Один пользователь, например, изображает врача, ведущего себя как Талахон.

Другие используют свои видео, чтобы показать обществу зеркало. Однако "некоторые чувствуют себя окрыленными этим и это играет в темы мизогинии, что проблематично", - говорит Рохманн. "Мы должны показать этим молодым людям границы и работать с ними, чтобы вопросить и оставить эти attitudes и поведение".

Стиль Талахонов не новый, согласно Рохманну. Он просто распространился шире благодаря популярности песни Хассана, даже среди женских пользователей, которые представляют себя как женский эквивалент - Талахинас. Для Рохманна это "игра между мальчиками и девочками", наблюдаемая в различных культурах молодежи.

Однако не все одобряют тренд. Он предоставляет материал для правопопулистских или расистских комментариев. Рохманн предупреждает против обобщения. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально и внимательно. "Это то же самое, что и с гангста-рэпом, который часто быстро и несправедливо осуждается, несмотря на многие нюансы и интерпретации".

Процессы стигматизации идут уже давно, говорит Рохманн. "Новая Правая" фокусируется на этих молодых людях как на symbole неудачной интеграции и всего как катастрофа. Эти клише и предрассудки существуют уже много лет, как видно из дискуссий вокруг новогодних событий 2015 года в Кёльне".

С термином "Новая Правая" описывается сцена, которая выступает за этнически однородное государство с авторитарными тенденциями, в то же время дистанцируясь от правой, которая ссылается на нацизм.

Люди в этой сцене и их партии использовали такие тренды, чтобы усилить свои дискурсы. "Это очень опасная история, потому что эта стигматизация не оправдана", - говорит Рохманн. "Кроме того, это приводит к тому, что молодые люди с миграционным прошлым или воспринимаемым миграционным прошлым чувствуют себя исключенными правыми, что может привести к агрессивной реакции в некоторых случаях".

Издательство Langenscheidt также следит за дискуссией, согласно своим заявлениям. Подростки часто отправляют "Талахон" на короткий список Юного слова. Это показывает, как быстро и динамично меняется молодежный сленг и его значение и использование. Он всегда включал положительные, отрицательные и спорные слова.

"Интерпретация и использование слова еще не ясны или окончательны, поэтому мы считаем его хорошим примером живого молодежного сленга, даже если его использование неоднозначно и не всегда положительно", - сказал издатель. Если использование в будущем явно повернется к стигматизации и оскорблению, оно оставляет за собой право его удалить. Удаление сейчас внесло бы вклад в обвинение в цензуре. Издатель принял решение поддержать ожидаемую дискуссию. Юное слово должно быть отражением времени, было сказано далее.

В настоящее время вы можете голосовать за топ-3 из десяти кандидатов. Финальное голосование среди финалистов пройдет до 8 октября. Победившее слово будет объявлено на Франкфуртской книжной ярмарке.

Мой друг и я следим за растущей популярностью термина "Талахон" в социальных сетях с интересом. Несмотря на споры вокруг слова, моему другу нравится модный тренд, связанный с ним, и он часто пытается имитировать стиль в своих видео на ТикТок.

Использование термина "Талахон" в различных культурах молодежи не ограничивается молодыми людьми, так как сестра моего друга также начала экспериментировать со стилем, создавая свою версию тренда Талахина на Инстаграме.

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