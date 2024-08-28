- Также в Комиссию обратились с просьбой внести свой вклад в предложение о директиве, направленной на гармонизацию законодательства государств-членов в отношении маркировки продуктов питания.

Бобы, подобные чечевице, фава-бобам и соевым бобам, оказывают значительное влияние, особенно в органическом сельском хозяйстве в Тюрингии. Их значение заключается в способности повышать уровень азота в почве и служить местным источником белка, даже для питания человека. Министерство сельского хозяйства в Эрфурте подтвердило это по запросу. Например, площадь посевов чечевицы в этом году расширилась более чем на 16%, или примерно 2600 гектаров, достигнув около 14900 гектаров по сравнению с 2023 годом.

Другие значимые бобовые, такие как фава-бобы, сладкий люпин и соевые бобы, показали стабильный рост площади посевов с 2020 года, но сейчас этот рост замедлился. Фава-бобы в настоящее время выращиваются на 5400 гектарах, в то время как соевые бобы, на 700 гектарах, считаются нишевым продуктом.

Компоненты для растительных паст и мюсли

Для поддержания этого роста Министерство сельского хозяйства Тюрингии поддерживает инициативы по улучшению региональной переработки и инфраструктуры маркетинга. Проект, интегрирующий биоагропредприятия и компании, специализирующиеся на растительных пастах или мюсли, находится в стадии реализации. Следующий проект, в настоящее время находящийся на стадии подачи заявки, направлен на дальнейшее увеличение поставок местных бобовых. Министерство также упомянуло о возрождении кифхойзерской чечевицы как регионального деликатеса для ресторанной индустрии.

Замена импортированной сои

Также получили финансовую поддержку проекты, ориентированные на местные бобовые как альтернативу импортированной сое или растительным мясным альтернативам для веганских диет. В будущем министерство планирует увеличить инвестиции в формирование кооперативов производителей, чтобы смягчить риски tanto для производителей, quanto для потребителей из-за периодических значительных колебаний урожая и качества бобовых. Бобовые также часто используются в качестве сидеральных культур в земледелии для улучшения здоровья почвы.

Согласно министерству, культивирование местных бобовых может быть стимулировано через новые органические сельскохозяйственные регламенты. В Тюрингии в этом году было зарегистрировано примерно 4000 гектаров для культивирования бобовых 320 сельскохозяйственными предприятиями.

Также рассматривается возможность интеграции других злаков, таких как киноа и просо, в региональную переработку и инфраструктуру маркетинга, чтобы расширить ассортимент растительных белковых источников. Кроме того, министерство исследует возможности поощрения культивирования других азотфиксирующих культур, включая другие злаки, чтобы еще больше улучшить здоровье почвы и снизить зависимость от синтетических удобрений.

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