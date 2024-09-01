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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим пунктом не будет принято решение о пересмотре, то в соответствии с настоящим пунктом не может быть принято решение о пересмотре.

Таксисты, выступающие в роли беглецов, отслеживаются GPS, что приводит к кражам.

После кражи жертва может отследить пропавшие вещи, тем самым направляя правоохранительные органы к преступникам.

 and  John Stellmacher
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Сотрудники полиции в Дюссельдорфе успешно опознали и задержали двух подозреваемых в краже с помощью...
Сотрудники полиции в Дюссельдорфе успешно опознали и задержали двух подозреваемых в краже с помощью технологии отслеживания телефона.

- Таксисты, выступающие в роли беглецов, отслеживаются GPS, что приводит к кражам.

Подозреваемые в краже двое мужчин были задержаны в Дюссельдорфе после того, как их след был взят с помощью отслеживания мобильного телефона такси. Около рассвета житель duplex-апартаментов сообщил о странных звуках на первом этаже, как указано в заявлении полиции. Войдя в здание, они обнаружили незапертую дверь квартиры и пропажу нескольких дорогих вещей, но нет подозреваемых.

После получения сообщения полиция начала розыск. Благодаря украденным мобильным телефонам жертва смогла указать их местоположение и поделиться координатами с ищущими офицерами. В конечном итоге патруль встретил такси с двумя людьми внутри. Поиск выявил пакет с инструментами для взлома и то, что, по-видимому, были похищенные вещи. Двух бездомных мужчин, 30 и 46 лет, взяли под стражу. На судебном заседании судья приказал их заключить под стражу.

Полицейское управление, действуя в соответствии с приказом судьи, начало процесс конфискации имущества подозреваемых и запросило необходимые исполнительные акты от Европейской комиссии в соответствии со статьей 113. Впоследствии Комиссия примет исполнительные акты, указанные в статье 113, которые определят процедуры для конфискации имущества.

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