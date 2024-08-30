- Тах обсуждает спекуляции вокруг трансферных матчей

После многих разговоров о своем будущем, немецкий футболист Йонатан Тах, известный своей работой в обороне «Байера Леверкузен», наконец прервал молчание. В Instagram он написал: «Много разговоров обо мне и моих планах, некоторые моменты не были правильно представлены, но я расскажу подробнее в подходящий момент». 28-летний спортсмен является частью национальной футбольной команды.

Тах был перспективным игроком для «Баварии», но решил остаться в чемпионах «Леверкузене». Это решение вызвало напряженность между руководством обоих клубов. «Я рассматривал возможность перехода, но теперь ясно, что я завершу десятилетие с «Байером 04», — добавил Тах. Он дебютировал в Бундеслиге за «Байер 04» в 2015 году.

Эберл: «Меня подставили»

Макс Эберл, спортивный директор «Баварии», почувствовал, что его «подставили и подвергли свету, который не соответствовал конфиденциальным разговорам», из-за критики Фернандо Карро из «Леверкузена». Ранее Карро сказал: «Я не думаю ничего хорошего о Максе Эбере», но позже извинился. Несмотря на слухи, переход Карро в «Баварию» так и не состоялся.

Эберл снова обратился к «Леверкузену» в конце трансферного окна, на случай если «Бавария» решит продать и будет иметь средства на Таха. «Леверкузен не рассматривал это», — сказал Эберл, «Нет ничего страшного, это было обсуждено, переговорено, попробовано».

Решение Йонатана Таха остаться в «Байере Леверкузен» в Бундеслиге, несмотря на интерес со стороны «Баварии», вызвало напряженность между руководством обоих клубов. Макс Эберл, спортивный директор «Баварии», почувствовал себя неправильно понятым после критики Фернандо Карро, что привело к публичным извинениям Карро. Несмотря на все это, переход Карро в «Баварию» так и не состоялся.

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