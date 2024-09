Так погиб известный американский рэпер Фатман Скуп.

Фэтмен Скуп, якобы в хорошем здоровье, неожиданно рухнул на сцене во время концерта в Коннектикуте в конце августа. Позже американский рэпер скончался в больнице. Недавние новости раскрывают истинную причину его смерти.

ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ - это были последние слова Фэтмена Скупа, которые он произнес, прежде чем потерять сознание на сцене на концерте в Коннектикуте 31 августа. Он был объявлен мертвым вскоре после этого. Почти месяц шли спекуляции о смерти 56-летнего рэпера, но теперь правда наконец-то всплыла.

По данным источников, таких как Fox News, рэпер, известный как Айзек Фремон III, скончался от гипертонической и атеросклеротической кардиоваскулярной болезни. Это состояние возникает, когда сердце в течение длительного времени сталкивается с повышенным сопротивлением, что может привести к сердечным осложнениям, таким как сердечная недостаточность, аритмия сердца, инсульт и внезапная сердечная смерть.

Здоровый и полный энергии дух

Неясно, знал ли полный artist о своем заболевании. После трагического инцидента его менеджмент заявил, что Фэтмен Скуп наслаждался отличным здоровьем и высоким духом всего несколько дней назад. Он выпил энергетический напиток перед мероприятием, что было для него необычно.

Видеозаписи показывают, как Фэтмен Скуп теряет сознание в DJ-боте во время шоу в Town Center Park в Хэмпдене, Коннектикут. Согласно "TMZ", его реанимировали на месте и затем доставили в больницу.

Фэтмен Скуп был признан пионером в нью-йоркской хип-хоп-сцене 1990-х годов. Он прославился своими вкладами в хиты, такие как "Lose Control" Миси Эллиот и "It's Like That" Марии Кэри. Его песня "Be Faithful" добилась значительных успехов в британских и ирландских чартах. В последнее время Фэтмен Скуп часто появлялся на телевидении.

Несмотря на заявления менеджмента о хорошем здоровье и высоком духе Фэтмена Скупа перед его внезапным обмороком, шокирующие смерти от гипертонической и атеросклеротической кардиоваскулярной болезни среди музыкантов стали все более распространенными. Это состояние, как правило, вызывается стойкой высокой артериальной давлением, может привести к фатальным последствиям.

К сожалению, бурная музыкальная индустрия испытала на себе множество преждевременных смертей от сердечных заболеваний, и Фэтмен Скуп добавляет свою печальную историю в этот список.

