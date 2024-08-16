Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПогодаНовостиГрозы

Так часто в вашем округе молнии.

После летних гроз последних нескольких дней: Посмотрите, где они чаще всего происходят в Германии и было ли увеличение частоты разрядов.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

- Так часто в вашем округе молнии.

В последнее время по многим регионам Германии бушуют сильные летние грозы после недавней жары. Молнии ударяли в дома, и в Баден-Вюртемберге 15-летний подросток погиб, когда молния попала в дерево.

Грозы обрушились почти на всю страну, но их частота значительно варьируется от региона к региону. Показатель "Блицдichte" (плотность молний) может помочь определить "молниевые горячие точки" Германии. Этот показатель служит benchmarks и указывает на количество ударов молнии на квадратный километр в год. Сервис "Блицинформационная служба Блидс" записывает эти значения и предоставил данные за последние десять лет по запросу. Обратите внимание, что молнии чаще бьют в более высоких местах, например, вдоль южного края республики.

На карте ниже показана плотность в вашем районе:

А как насчет года к году? Бьет ли она чаще, чем раньше? Статистика молний Блидса за последние 20 лет может ответить на этот вопрос. Эти статистические данные записывают "облачно-земные" молнии, которые могут нанести значительный ущерб при ударе. В отличие от них, есть молнии, которые происходят только внутри грозового облака и не достигают земли.

График показывает, что к 14 августа этого года уже было зарегистрировано больше ударов молнии, чем в два предыдущих года. Однако были годы с гораздо более высокой частотой, например, примерно в три раза больше ударов было зарегистрировано к середине августа 2007 года. Тем не менее, оператор Блидса предупреждает на своем веб-сайте, что отчетные частоты основаны на негомогенизированных данных, которые могут быть подвержены колебаниям из-за изменений в технологии и инфраструктуре измерения.

Как себя вести во время грозы

Недавняя трагедия в Баден-Вюртемберге, где 15-летний подросток погиб, а его спутник серьезно ранен, Seek shelter under a tree on a hill, демонстрирует опасность электрических разрядов. Эксперты советуют следующее поведение во время грозы:

Источник: Aldis/Blids Lightning Statistics

Несмотря на увеличение количества гроз этим летом, некоторые регионы Германии ежегодно испытывают более высокую "Блицдichte". Например, молнии чаще бьют вдоль южного края республики.

Понимая риск, важно избегать поиска укрытия под деревьями во время грозы, как показал недавний трагический инцидент в Баден-Вюртемберге.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тем временем на севере погода приятная с легким ветром, но в Восточной Баварии ожидаются сильные...
Погода

Прохладный воздух на севере, предупреждение о грозах на юге <unk> Карты показывают ситуацию

В пятницу погода успокаивается в больших частях Германии, но не везде. С субботы грозовой фронт мог бы внести новые штормы. Карты отображают погодную ситуацию.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Ураган Эрнесто обращает внимание на Бермуды, что вызовет опасные условия на пляже на восточном побережье.
Погода

Ураган Эрнесто обращает внимание на Бермуды, что вызовет опасные условия на пляже на восточном побережье.

Эрнесто вызвал разрушительный ветер и проливные дожди на Пуэрто-Рико и северо-восточной части Карибского бассейна. Сейчас

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Машины едут по залитой дороге после сильных дождей в городе Бас-Тер, на острове Гваделупа в...
Погода

Тропический шторм Эрнесто приближается к урагану, когда он обходит Пуэрто-Рико, вызывая опасения по поводу наводнений и отключения электроэнергии

Тропический шторм Эρнесто, скорее всего, усилится до опаснойVu

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

В Гаити бегство из тюрьмы
Политика

В Гаити бегство из тюрьмы

В Гаити бегство из тюрьмы Беглецы сбежали из тюрьмы на побережье в Гаити. Газета "Le Nouvelliste" сообщает, что охранники устроили забастовку, требуя улучшения условий труда. Официальный представитель Венсон Франсуа выразил обеспокоенность возможным восстанием, намекая на потенциальное сговор между чиновниками министерства юстиции и организаторами побега в Сен-Марке. Правоохранители обратились

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Центр Объединения в Чикаго, штат Иллинойс, США, готовится к Национальному демократическому съезду...
Политика

Чикаго готовится к собранию демократов.

Чикаго готовится к собранию демократов. Событие вот-вот начнется через пять недель после того, как бывший президент Дональд Трамп, республиканский кандидат, чудом избежал покушения на свою жизнь на митинге в Батлере, Пенсильвания. Этот инцидент вызвал опасения по поводу безопасности предстоящего собрания демократов в Чикаго и предыдущего республиканского съезда в Милуоки. Напряженность

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно