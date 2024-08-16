- Так часто в вашем округе молнии.

В последнее время по многим регионам Германии бушуют сильные летние грозы после недавней жары. Молнии ударяли в дома, и в Баден-Вюртемберге 15-летний подросток погиб, когда молния попала в дерево.

Грозы обрушились почти на всю страну, но их частота значительно варьируется от региона к региону. Показатель "Блицдichte" (плотность молний) может помочь определить "молниевые горячие точки" Германии. Этот показатель служит benchmarks и указывает на количество ударов молнии на квадратный километр в год. Сервис "Блицинформационная служба Блидс" записывает эти значения и предоставил данные за последние десять лет по запросу. Обратите внимание, что молнии чаще бьют в более высоких местах, например, вдоль южного края республики.

На карте ниже показана плотность в вашем районе:

А как насчет года к году? Бьет ли она чаще, чем раньше? Статистика молний Блидса за последние 20 лет может ответить на этот вопрос. Эти статистические данные записывают "облачно-земные" молнии, которые могут нанести значительный ущерб при ударе. В отличие от них, есть молнии, которые происходят только внутри грозового облака и не достигают земли.

График показывает, что к 14 августа этого года уже было зарегистрировано больше ударов молнии, чем в два предыдущих года. Однако были годы с гораздо более высокой частотой, например, примерно в три раза больше ударов было зарегистрировано к середине августа 2007 года. Тем не менее, оператор Блидса предупреждает на своем веб-сайте, что отчетные частоты основаны на негомогенизированных данных, которые могут быть подвержены колебаниям из-за изменений в технологии и инфраструктуре измерения.

Как себя вести во время грозы

Недавняя трагедия в Баден-Вюртемберге, где 15-летний подросток погиб, а его спутник серьезно ранен, Seek shelter under a tree on a hill, демонстрирует опасность электрических разрядов. Эксперты советуют следующее поведение во время грозы:

Источник: Aldis/Blids Lightning Statistics

Несмотря на увеличение количества гроз этим летом, некоторые регионы Германии ежегодно испытывают более высокую "Блицдichte". Например, молнии чаще бьют вдоль южного края республики.

Понимая риск, важно избегать поиска укрытия под деревьями во время грозы, как показал недавний трагический инцидент в Баден-Вюртемберге.

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