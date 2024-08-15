- Так близко фильм о Блейке Лайвли к книге.

С "Ещё один раз" (Оригинал: "Оно заканчивается с нами") Коллин Хови (44) выпустила не только смелую, но и очень личную книгу. Лучший автор бестселлеров взялся за чувствительную тему домашнего насилия. С историей Лили, Райла и Атласа она хотела отправить важное сообщение в мир. Фильм "Ещё один раз" выйдет в немецких кинотеатрах 15 августа. Насколько он следует книге?

От "БукТок" до большого экрана

"Ещё один раз" - один из самых успешных и спорных романов лучшего автора бестселлеров Коллин Хови. Хотя книга была опубликована в 2016 году, она стала всемирным феноменом годы спустя, когда стала вирусной на "БукТоке", где книголюбы собираются на ТикТоке. Книгу праздновали, но также вызвали спорные дискуссии. Продолжение "Ещё один раз и навсегда" (Оригинал: "Это начинается с нас") вышло осенью 2022 года. Теперь успех коронован на большом экране.

О чем "Ещё один раз"

Лили Блум (Блейк Лайвли, 36) хочет оставить позади травматическое детство и осуществить свою мечту открыть цветочный магазин в Бостоне. Когда она встречает обаятельного нейрохирурга Райла Кинкеда (Джастин Балдони, 40), искры сразу же летят. Для Лили Райл, который до сих пор был заинтересован только в кратковременных отношениях, осмеливается вступить в настоящие отношения впервые. Но когда Лили воссоединяется со своим детским любовником Атласом (Брандон Склениар, 34), Райл показывает свою другую сторону. Лили оказывается в ситуации, подобной той, что когда-то пережила ее мать.

Хови имела большие и благородные амбиции с regard к своей книге. Книга предназначена для женщин, подвергшихся домашнему насилию, "но также для всех тех людей, которые не могут понять, что происходит с женщинами, которых избивают их партнеры, но все же остаются с ними", - как она объяснила в послесловии к своему бестселлеру. Она взяла за основу собственное насильственное брак родителей.

"Ещё один раз" длится более двух часов, но для романтической драмы это не так уж и много. Тем не менее, сюжет часто кажется спешным и шаблонным. Несмотря на то, что нужно рассказать две истории любви и уделить достаточно времени для настоящей драмы во второй половине, отношения не имеют достаточно времени для развития и просто происходят. Даже нежная любовь между юной Лили (Изабела Феррер, 24) и юным Атласом (Алекс Неустадтер, 26), показанная в воспоминаниях, развивается слишком быстро.

Самые большие отклонения от книги

Воспоминания о юности Лили идеально вписываются в сюжет. В романе борьба Лили со своим прошлым, которое также показывает ее жизнь с жестоким отцом, занимает гораздо больше места. Проблема времени привела Джастина Балдони, который также снял фильм, к небольшому изменению endings. Чтобы закончить фильм точно так же, как в книге, "слишком много должно было произойти в короткий промежуток времени", - объяснил он "The Wrap". Это одно из лучших отклонений.

Фильм, как и книга, принимает перспективу Лили, но отказывается от закадрового голоса рассказчика. Однако Лили также оказывается ненадежным рассказчиком, особенно когда речь идет о инцидентах, которые изначально кажутся всего лишь несчастными случаями. Были они? Или не были? Этот вопрос также может возникнуть у некоторых зрителей. Включение восприятия Лили, которое в основном определяется Райлом, в постановку - одно из успешных изменений в кинопроизведении. Это помогает зрителям понять, почему Лили принимает те решения, которые она принимает.

Пасхальные яйца для поклонников исходного материала

Адаптация фильма явно стремится передать сообщение своего исходного материала, но, возможно, добивается этого только в тонких нюансах. Несмотря на это, сюжет часто бывает слишком кратким. Тем не менее, он в основном обращает внимание на проблему домашнего насилия и, скорее всего, вызовет подобную спорность. Поклонники книг, скорее всего, тоже оценят фильм, даже если многие элементы, которые служат важными вехами на протяжении всей книги, представлены всего лишь как приятные пасхальные яйца.

♪ Ещё один раз ♪ звучит в голове у Лили, когда она возвращается к своим прошлым отношениям, в частности с Райлом и Атласом. В фильме песня используется, чтобы подчеркнуть эмоциональную борьбу, через которую проходит Лили, пока она пытается справиться со своими сложными отношениями.

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