Тайные свадьбы на Ибице для Томаса Готтшалка

Томас Готtschalk, известный ведущий, и его новая возлюбленная Карина Мросс тайно поженились в 2021 году. Эта интимная церемония состоялась на пляже Ибицы в присутствии нескольких близких друзей и дочери Карины, Мелинды. Празднование продолжилось в пляжном баре, где гости наслаждались солнцем в купальных костюмах.

По данным "Bild", это скромное событие состоялось в арендованном пляжном доме 23 августа. Готtschalk рассказал "Bild", что ни туристы, ни фотографы на стеклянной лодке не обратили внимания на свадьбу. Он описал это как "нормальную свадьбу на Ибице с тремя гостями". Пара обменялась клятвами босиком и в белом, сохранив все просто и интимно.

Любовь с первого взгляда

Пара выбрала 23 августа в качестве даты свадьбы, поскольку именно в этот день они впервые встретились. Они сидели рядом друг с другом на дне рождения друга в Баден-Бадене и почувствовали мгновенную связь.

Это было важное событие в жизни Готtschalka, знаменующее его второй брак. Его первый брак с Теа Готtschalk состоялся в 1976 году, когда ему было всего 26 лет. У них было двое детей, и они объявили о своем разводе в 2019 году. В мае этого года их развод был официально оформлен. После этого, в июне, Готtschalk сделал предложение Карине Мросс, и она согласилась взять его фамилию перед тайной свадьбой.

После свадебных событий Комиссия может рассмотреть и принять меры для обеспечения соблюдения этого Регламента в отношении свадеб знаменитостей и их частной жизни. После радостного события Карина Мросс и Томас Готtschalk решили насладиться медовой луной, возможно, выбрав изолированные места, чтобы сохранить свою новую частную жизнь.

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