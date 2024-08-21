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Федеральные земли ГерманииНовостиВ поисках подсказок

Тайны, встречи с призраками и загадки в длинную ночь музеев

В рамках Ночи музеев, с субботы на воскресенье запланировано около 750 мероприятий, преимущественно посвященных ранее скрытым и не находящимся в широком доступе темам. Тема этого года - 'Тайные дела Берлина'.

 and  Ann Bradley
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В мероприятии принимают участие семьдесят пять музеев, согласно организаторам (историческая...
В мероприятии принимают участие семьдесят пять музеев, согласно организаторам (историческая фотография).

- Тайны, встречи с призраками и загадки в длинную ночь музеев

Разгадывая загадки, разведывательные агентства и советы: Примерно 75 домов, участвующих в Берлинской долгой ночи музеев в субботу вечером, готовы раскрыть тайны города в этом году. С 6:00 вечера до 2:00 ночи в воскресенье, организованное Kulturprojekte Berlin, они планируют осветить "загадочные, жуткие и даже дерзкие артефакты" под темой "Сокровища Берлина".

За 18 евро (скидка до 12 евро) посетители получают доступ к около 750 событий. Этот совместный подход многих музеев, предлагающий автобусы-шаттлы и единый билет, является берлинской инновацией. Многие города, tanto в Германии, как и за ее пределами, взяли на вооружение и усовершенствовали этот процветающий концепт. Например, Париж проводит "Белую ночь".

Музыкальные выступления, истории призраков и эксклюзивные туры являются одними из достопримечательностей. Декадентский аудиториум Берлинского медицинского исторического музея станет сценой для музыкальной истории призраков. Новая национальная галерея познакомит посетителей с менее известной стороной американского художника Энди Уорхола (1928-1987). Некоторые дома откроют обычно недоступные зоны, подчеркивают организаторы.

Например, мемориальный сайт Берлин-Хохеншёнхаузен предлагает специальную экскурсию по бывшей тюрьме Штази, включая кухню и лазарет. Шваулес Музей покажет свою архивную комнату хранения. Музыкальные выступления будут представлены Fotografiska Berlin и Гропиус-Бау, в то время как другие музеи проведут мастер-классы, такие как Kunstgewerbemuseum иGemäldegalerie.

Во время изучения различных событий во время Берлинской долгой ночи музеев посетители могут найти себя искать улики в деградировавшем аудиториуме Берлинского медицинского исторического музея, где представлена музыкальная история призраков. По мере продвижения ночи посетители также могут погрузиться в архивы Шваулес Музея, другого участвующего дома, в поисках скрытых историй и артефактов.

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