- Таинственные люди взорвали билетный автомат в Эммендингене

В полиции сообщили о взрыве кассы по продаже билетов на станции Эммендинген. В результате инцидента касса была полностью разрушена. Сотрудники правопорядка считают, что преступники получили небольшую выгоду, учитывая, что в настоящее время fewer tickets are purchased with cash. Предварительная оценка ущерба составляет несколько миллионов рублей. К счастью, о жертвах не сообщается.

Из-за взрыва часть подземного перехода временно закрыта, что делает некоторые пути недоступными без обхода. Пассажирам рекомендуется учитывать дополнительное время в пути.

Взрыв на станции Эммендинген причинил значительный ущерб кассе по продаже билетов. Из-за закрытия части подземного перехода пассажиры, пользующиеся этими путями, должны будут заложить дополнительное время на свои поездки.

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