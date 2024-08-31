- Таинственный инцидент с горящим радужным флагом в Бургдорфе

Два неизвестных лица разрушили и подожгли радужный флаг в районе Ганновера. Флаг был установлен перед ратушей в Бургдорфе перед сегодняшним событием Pride, как сообщают власти. 44-летний человек, входивший в команду Pride, столкнулся с нападавшими, заставив их отступить.

По мере развития событий члены команды устанавливали части сцены и размещали оборудование ночью, охраняя свою работу. Вскоре появились двое неизвестных, выражавших негативное отношение к сообществу ЛГБТК+, прежде чем ненадолго исчезнуть. Позже они reappeared, сняли радужный флаг и подожгли его.

В настоящее время полиция расследует неизвестных лиц на предмет возможных обвинений в разжигании ненависти. Кроме того, 44-летний член команды Pride находится под следствием по обвинению в угрозах.

Разрушение и поджог радужного флага расследуются как возможное преступление на почве ненависти против сообщества ЛГБТК+. Это акт вандализма произошел ночью перед событием Pride в Ганновере.

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