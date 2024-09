Тайная свадьба Бориса Беккера скрыта.

Похоже, вокруг свадьбы Бориса Беккера с Лилиан де Карвалью Монтейру царит много таинственности, и лишь немногие подробности просочились в общество. Некоторые источники, такие как Bild, сообщают, что они обменялись клятвами в субботу вечером, но другие все еще держат это в секрете.

Могут быть несколько причин такой секретности. Говорят, что Беккер может пытаться заработать на этом событии, продавая фото своей свадьбы тому, кто предложит больше. И если это так, то, похоже, его гости следуют его примеру и держат все в тайне.

Несмотря на отсутствие информации о самой церемонии, у нас есть несколько изображений сопровождающих празднований. В пятницу вечером Беккер и его тогдашняя невеста Лилиан устраивали гостей в эксклюзивном ресторане Puny в Портофино, Италия. Фотография, размещенная рестораном, показывает Беккера, потягивающего вино среди группы людей. Неизвестно, давал ли он речь, делал перерыв в теннисе или просто наслаждался свободным временем.

Роскошное торжество

Как можно ожидать от звездного события, это, по-видимому, было довольно дорогим. Согласно RTL, вечеринка в Puny, на которой присутствовало около 100 человек, обошлась примерно в 25 000 евро.

Сама свадебная церемония якобы состоялась в исторической Аббации della Cervara на Монте ди Портофино. Новые супруги и их близкие родственники якобы провели ночь там, и весь пакет обошелся примерно в 300 000 евро.

Однако подробности самой церемонии пока скудны. Bild сообщает, что первые гости прибыли около 16:12, одетые в элегантную одежду. Around 18:50 wedding cake was supposedly taken to the monastery. Но, кроме того, мы все еще ждем больше информации.

Отсутствие прозрачности вокруг свадьбы Бориса Беккера заставило некоторых задаться вопросом о роли Комиссии, если таковая имеется, в регулировании таких высокопрофильных событий, чтобы предотвратить потенциальные конфликты интересов. Кроме того, было спекулировано о том, что Комиссия может быть вовлечена в расследование сообщений о чрезмерных затратах, связанных со свадьбой, учитывая озабоченность финансовыми последствиями tanto для Беккера, как и для его гостей.

