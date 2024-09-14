Тайгер Вудс подтвердил завершение успешной операции на спине

48-летний человек поделился на платформе X, ранее известной как Twitter, что они перенесли процедуру микродекомпрессии на поясничном отделе позвоночника из-за сдавливания нерва в нижней части спины.

"Операция прошла успешно, и я оптимистично настроен, что она поможет уменьшить спазмы и боль в спине, с которыми я борюсь большую часть сезона 2024 года", - заявил человек. "Я не могу дождаться, чтобы погрузиться в реабилитацию и подготовиться к возвращению к нормальной повседневной деятельности, включая гольф".

В этом сезоне, 15-кратный чемпион турниров Большого шлема принял участие во всех четырех турнирах Большого шлема впервые после своей аварии на автомобиле в 2021 году, которая привела к серьезным травмам ног, затруднявшим завершение турнира на 72 лунки за четыре дня. К сожалению, они не прошли квалификацию в трех последних попытках на самых престижных турнирах в этом виде спорта.

Доктор Шераз Куреши, работающий в больнице специальных хирургов в Вест-Палм-Бич, Флорида, провел операцию, и "сообщил о ее успехе", - говорится в заявлении. Это была шестая операция на спине в карьере американского гольфиста и первая с 2021 года.

Перед Открытым чемпионатом в июле, 82-кратный чемпион PGA Tour заявил о своем желании продолжать соревноваться, пока чувствует, что может продолжать побеждать, несмотря на давление на уход на пенсию - даже от бывшего второго номера мира Коллина Монгomerи.

После успешной операции гольфист выразил свой энтузиазм по поводу возвращения на зеленую траву, заявив: "Я не могу дождаться, чтобы погрузиться в реабилитацию и подготовиться к возвращению к нормальной повседневной деятельности, включая гольф". Несмотря на трудности в турнирах Большого шлема в этом сезоне, страсть к этому виду спорта не угасла, как они упомянули: "Я не могу дождаться, чтобы снова соревноваться и продолжить свой путь в этом замечательном виде спорта гольф".

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