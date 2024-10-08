Тадеж Погакар торжественно завершает свое одиночное путешествие, выдающиеся деятели покидают его в ярости

Неудержимая Сила: В радужном джерси чемпиона мира Тадей Погаčar оставляет соперников далеко позади на Giro dell'Emilia, создавая огромное преимущество. Его мощь кажется бесконечной: в 2024 году он одержал победы в 23 из 56 гоночных дней.

Велосипедный мир вновь был в восторге, когда Тадей Погаčar продемонстрировал еще одно героическое выступление. "В радужном джерси я чувствовал давление, чтобы совершить нечто экстраординарное", - сказал Погаčar, улыбаясь, после того как сменил мокрый мировой чемпионский джерси на свежий, сухой. Но Погаčar не позволил победе на Giro dell'Emilia в Северной Италии, всего через шесть дней после своей победы на чемпионате мира в Цюрихе, остаться без достойного празднования.

26-летний Погаčar проехал к победе под проливным дождем, сохраняя почти двухминутное преимущество, как будто прогуливался. Еще один сольный заезд, демонстрирующий его огромную мощь, оставил зрителей либо в восхищении, либо качающими головами, либо выдирающими волосы - независимо от того, были ли они фанатами, скептиками или соперниками. "Тадей Погаčar, всегда Тадей Погаčar", - писала "Газетта dello Sport", но чувство не полностью передавало его доминирование: Погаčar обходит своих соперников так, как никогда раньше не делал в истории велоспорта, даже в эпоху легенды велоспорта Эдди Меркс. "Нет сомнений, что он превосходит всех. Это ясно", - признал Меркс.

Ему все равно, кто едет с ним

В субботу Погаčar завоевал победу после 38-километрового сольного заезда. На чемпионате мира это было 51 километр, на Liège-Bastogne-Liège - 37, а на Strade Bianche даже достигло поразительных 82 километров. "Поги" не позволяет соперничество влиять на его стратегию - когда он атакует, он атакует один. Конкуренция на 107-м Giro dell'Emilia была отобрана, в том числе олимпийский чемпион по маунтин-байку Том Пидкок, который финишировал вторым в спринте и отстал на 1:54 от Погачара. Звездные гонщики Примож Роглич и двукратный олимпийский чемпион Ремко Эвенэпэль были среди тех, кто сдался из-за разочарования. Целая команда Эвенэпэля выбыла рано, и только 53 из 167 участников завершили гонку. Столкнуться с феноменом не привлекает большинство.

"Я чувствовал себя хорошо всю неделю", - сказал Погаčar непринужденно. Он хотел сберечь ноги для последнего круга, но конкуренция заставила его отреагировать. И когда он это сделал, его соперники не смогли угнаться за ним. На подъеме Сан-Лука, знаменитом вторым этапом Тур де Франс этого года, Погаčar атаковал, оставив своих соперников задыхающимися. Американский профи Маттео Джорджесону было трудно угнаться за ним, а новичок Флориан Липовitsch продержался на втором месте довольно долго, с обещанием второго немецкого подиума после победы Яна Ульриха в 2001 году. Но в конце концов Липовitsch был измотан.

Мощь Погачара, однако, кажется ненасытной: в 2024 году он выиграл 23 из 56 гоночных дней, победив в трех из трех этапных гонок и в пяти из семи однодневных гонок. Это еще не лучший сезон в истории велоспорта: в среду Погаčar примет участие в небольшой классической гонке Tre Valli Varesine, а в субботу у него есть хорошие шансы выиграть Ломбардию в четвертый раз подряд, как когда-то Фаусто Коппи. "Я с нетерпением жду этого", - сказал Погаčar уверенно. Его соперники, возможно, не разделяют его энтузиазм.

Велосипедный мир по-прежнему очарован выдающимися выступлениями Тадея Погачара, а его последняя победа на Giro dell'Emilia добавила еще один впечатляющий результат в его послужной список. Несмотря на давление радужного джерси чемпиона мира, любовь Погачара к спорту и спортивный дух вновь проявились, когда он продемонстрировал, почему он считается одним из лучших в своем виде спорта.

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