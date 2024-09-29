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Тадеж Погакар достиг одного из самых высокооцененных достижений в велосипедном спорте, завоевав титул чемпиона мира.

Тадже Погачар завершил свой выдающийся, рекордный сезон в воскресенье, завоевав титул чемпиона мира в шоссейной гонке у мужчин. В результате он стал первым мужчиной-велогонщиком за 37 лет, сумевшим собирать победные ленты с Тур де Франс и же Юр incluyó d’Italia в течение одного года.

 and  James Williams
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Тадеж Погакар достиг одного из самых высокооцененных достижений в велосипедном спорте, завоевав титул чемпиона мира.

Завершив велосипедный "Тройной коронный триумвират" вместе с Погачаром, в клуб, которым также являются Эдди Меркс, Стивен Рош и Аннемик ван Влеутен, входят лишь единицы, добившиеся этого подвига. Хотя ван Влеутен сделала это в 2022 году, ни один мужской велосипедист не добивался этого достижения в течение одного года с тех пор, как Рош сделал это в 1987 году, когда спорт претерпел значительные изменения.

В последующие годы стало менее распространенным, чтобы велосипедисты стремились к победе в нескольких гонках в течение одного сезона; ни один мужской велосипедист не побеждал tanto в Тур де Франс, как и в Джиро д'Италия в течение одного года с тех пор, как Погачар добился этого достижения в этом году.

Сезон этого года подчеркивает исключительный талант Погачара как велосипедиста, выделяя его среди других, поскольку он преуспевает в победах в гонках разной длины и на разных рельефах. Его впечатляющие достижения включают однодневные гонки, такие как чемпионат мира, который обычно требует жертвовать взрывной силой в пользу выносливости, необходимой для победы в трехнедельной этаповой гонке.

После почти идеального сезона Погачар выразил удовлетворение, сказав: "После многих лет борьбы за Тур де Франс и другие гонки, я никогда не рассматривал чемпионат мира как четкую цель, но в этом году все сложилось удачно. После столь великолепного сезона для меня стало важной целью выиграть чемпионат мира, и я не могу поверить, что это произошло".

В качестве свидетельства своего превосходства Погачар одержал решительную победу. В воскресенье в Швейцарии он атаковал за около 100 километров до финиша, обогнал отрыв и обставил Францию Павла Сивакова, который изначально был единственным конкурентом, представлявшим угрозу.

Хотя ранняя атака была спонтанным решением, Погачар поделился своими мыслями после гонки: "У нас были планы держать гонку под контролем, но гонка пошла вперед раньше, чем мы ожидали, и я не знаю, что у меня на уме, но я пошел по течению, и, к счастью, это сработало для меня".

Наконец, Погачар завоевал победу с преимуществом в 34 секунды перед Австралией Беном О'Коннором, который завоевал серебряную медаль, в то время как действующий чемпион, Нидерланды Матье ван дер Пул, завоевал бронзу и возглавил преследующую группу.

Триумфальное завершение сезона Погачара закрепило его место среди элиты велоспорта, и теперь он может считаться победителем множества гонок на разных дистанциях и рельефах, демонстрируя свою универсальность в спорте. Его выдающиеся достижения этого года, в том числе чемпионат мира, несомненно, закрепили его статус как доминирующей силы в мире велоспорта.

В этом году Тадею Погачару удалось победить на Тур де Франс, Джиро д'Италия и в мужской шоссейной гонке на мировых чемпионатах.

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