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Тадей Погакар видит значительную вероятность завоевания пяти титулов Тур де Франс, но это не его цель.

Тадэж Погачар обогнал соперника Джонаса Вингегаарда около вершины Кол де ла Куйоль, гордо хлопая себя по груди и раскидывая руки при финише, по сути, закрепив свой возврат на вершину велоспорта ярким выступлением.

 and  Grigoriy Williams
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Тадей Погачар триумфально отмечает свою победу на этапе 20 на Тур де Франс 2022 года
Тадей Погачар триумфально отмечает свою победу на этапе 20 на Тур де Франс 2022 года

Тадей Погакар видит значительную вероятность завоевания пяти титулов Тур де Франс, но это не его цель.

Тадэ Погачар не обязательно должен был победить на втором последнем этапе этого года Тур де Франс, чтобы завоевать свой третий желтый жакет, но его победа там, а также способ, которым он этого добился, продемонстрировал его неоспоримое доминирование за последние три недели.

И не только в этом году Тур Погачар блистал в лучшем виде. Ранее он впервые в карьере одержал победу на Гiro d'Italia, войдя в историю как первый человек, выигравший оба этих соревнования в один год после Марко Пантани в 1998 году.

Этот редкий дубль удавалось совершить только восьми райдерам за всю историю, и 25-летний Погачар из небольшого городка в Словении стал последним обладателем этой престижной награды. Он и представить себе не мог такой успех.

Как рассказывает Погачар CNN Спорт, "Когда я был моложе, я даже не думал, что смогу выиграть этап на Тур де Франс". После своей первой победы на Тур де Франс, которую считают вершиной достижений в велоспорте, все остальное стало дополнительным.

"Я просто гоняюсь ради удовольствия, не чувствуя никакой обязанности или давления, и подхожу к гонкам с беззаботным настроем".

Погачар завоевал титул самого молодого велогонщика после Второй мировой войны, выигравшего Тур, когда он неожиданно обогнал своего соотечественника Приможа Роглича четыре года назад. Его вторая победа была более похожа на триумф, чем на соревнование. Однако в следующем году он дважды уступил датскому райдеру Вингегаарду, который, казалось, был единственным конкурентом, способным соперничать с словенцем в трехнедельной гонке.

Соперники с тех пор стали заклятыми rivals, и 2024 год стал для Погачара шансом на месть. Он был неумолим в своей погоне за победой, выиграв в общей сложности шесть этапов, пять из которых в горах. Вингегаард боролся до конца, но в итоге уступил.

В качестве самого молодого райдера, выигравшего желтый жакет трижды, Погачар все ближе подходит к рекордным пяти победам, которые делят Жак Анкетил, Эдди Меркс, Бернар Хинаult и Мигель Индурайн. Лэнс Армстронг, который выиграл семь подряд Тур де Франс с 1999 по 2005 год, получил пожизненный запрет на участие во всех профессиональных видах спорта и был лишен своих титулов в 2012 году из-за допингового скандала.

"Я не хочу думать о будущем или о возможных рекордах, которые могут быть побиты", - говорит Погачар. "Но три сейчас, три победы на Тур де Франс, и, возможно, еще десятилетие карьеры, если я останусь в хорошей форме. Так что шансы на пять побед на Тур де Франс остаются высокими, хотя это не моя главная цель".

Вместо этого Погачар планирует свою карьеру этап за этапом, тщательно выбирая, на какие соревнования он будет ориентироваться каждый год вместе со своей командой UAE Team Emirates.

Необычно для велогонщика, его талант позволяет ему выигрывать гонки разной длины и на разных типах местности, в том числе однодневные классики, которые обычно требуют жертвовать взрывной силой в пользу выносливости от райдеров Тур де Франс.

Он хочет завоевать все пять велосипедных монументов - остались только Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубе - и добавить Вуэльта Испании к своему послужному списку. Только один райдер, легендарный бельгийский велогонщик Эдди Меркс, когда-либо добивался этого достижения, и то в досовременную эпоху велоспорта.

Для Погачара эти амбициозные цели кажутся досягаемыми, а не абсурдными. Победа в красной майке Вуэльты сделала бы его восьмым мужчиной, выигравшим все три Гранд-тура, еще одно выдающееся достижение, которое было бы по силам.

Что касается этого года, Погачар признает, что "все сложилось идеально". После победы на Тур де Франс он пропустил Олимпийские игры из-за усталости, хотя позже признался, что неожиданное решение Словенского олимпийского комитета не выбрать его партнера Уршку Жигарт также сыграло роль в его решении.

Он вернулся к своему велосипеду для благотворительного мероприятия Plume Strong Cycling Challenge в Швейцарии в начале сентября, которое стремится собрать около 1,1 миллиона долларов (1 миллион евро) на гуманитарные цели, в том числе на развитие 15 сельских средних школ в Сьерра-Леоне.

Погачар принял участие в первом этапе поездки из швейцарского города Цюриха в Венецию в Италии. "Это соответствует моей натуре - езда на велосипеде и сбор средств", - объясняет он. "Так что мероприятия такого рода меня привлекают... просто принимая небольшую часть вызова".

Это мероприятие также дало идеальную возможность Погачару подготовиться к следующему крупному соревнованию в его календаре: чемпионат мира по шоссейным велогонкам, который начнется в Цюрихе в конце этого месяца.

Завоевав третье место в прошлом году, ни один словенец никогда не выигрывал шоссейную гонку на чемпионате мира, которая проходит в формате масс-старта в течение одного дня и позволяет победителю носить знаковую радужную майку в течение следующего сезона.

Успех в Цюрихе еще больше подчеркнул бы широкий спектр навыков, которыми обладает Погачар. Неудивительно, что он является идолом в своей родной Словении, где фанаты радостно встречали его возвращение с Тур де Франс, собираясь на улицах Любляны, столицы, и Коменды, города с населением около 6540 человек.

"Было довольно дико," - поделился Погаčar о своем возвращении домой. "Там было так много людей, что трудно было поверить, что столько людей может собраться в моем родном городе. Было действительно приятно видеть. Словакия имеет замечательных болельщиков, и я очень благодарен им, а также фанатам, которые поддерживают нас во время Тур де Франс".

Только природный талант не был движущей силой подъема Погачара на вершину велоспорта. Он приписывает свой успех своей команде, сказав: "Планирование и организация, которые они делают для меня, сделали все возможным". Он также благодарен конкурентам, таким как Вингегаард, более сдержанной и сдержанной фигуре в пелотоне, за мотивацию к повышению своей производительности.

В этом году Погаčar надевает жёлтую майку, а Вингегор плетется немного позади в полосатой.

"Йонас занял первое место дважды во время Тур де Франс", - говорит Погаčar, "что еще больше разожгло мою амбицию на Тур и дало мне больше мотивации".

"Конкуренция между топ-велосипедистами и командами заставляет нас идти на пределы возможностей", - говорит Погаčar. "Мы все уважаем друг друга, но когда дело доходит до конкуренции, мы стремимся превзойти друг друга и достичь новых высот".

С Погачаром и Вингегаардом оба в расцвете сил и у них еще много лет впереди в велоспорте, их rivalry, похоже, продолжится.

Со временем живой словенец, вероятно, продолжит бить рекорды, и его имя будет чаще появляться рядом с легендами спорта. Несмотря на его чувства по этому поводу, уже сделаны сравнения между Погачаром и Мерксом, знаковой фигурой, которая выиграла 11 Гранд-туров в 1960-х и 1970-х годах и широко считается величайшим велосипедистом всех времен.

"Сравнивать себя с Эдди Мерксом невозможно", - говорит Погаčar. "Это лестно, но также немного раздражает. Все, чего я хочу, это быть собой, гоняться на своих гонках и создавать свою историю, а не чью-то еще".

В прошлом году Меркс himself заявил, что Погаčar имеет потенциал, чтобы "выиграть все" и описал молодого велосипедиста как "благословение" для поклонников велоспорта. Мало кто будет спорить с этим заключением.

CNN's Issy Ronald предоставил дополнительную информацию.

Несмотря на свои победы на Тур де Франс и Джиро д'Италия, Погаčar продолжает наслаждаться велоспортом, а не чувствовать себя обязанным. Его цель - покорить все пять велосипедных монументов и захватить все три Гранд-тура, в том числе Вуэльта Испании.

В беседе с CNN Sport Погаčar выразил благодарность своей родной Коменде, с населением около 6540 человек, которые праздновали его победы на Тур де Франс с большой толпой.

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