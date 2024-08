- Сжать зубы крепко - фильм ZDF вращается вокруг женщин

Психотерапевт Ина Лоренц не полностью поглощена своей профессией. Ее взволнованный пациент спрашивает: "Хотите поболтать до сна, а?" Сеанс Ины внезапно прерывается неожиданным приходом ее матери, которая бескомпромиссно заявляет: "Не можешь спасти всех душ."

Ина предана помощи другим, неся груз своих ошибок. Это ярко показано в трагедии "Все хотят быть любимыми", часть серии "Сhooting Stars - Young Cinema on the Second", которая выходит на ZDF в 20:15 во вторник.

В настоящее время на 12-м эпизоде для этого года редакция молодых талантов ZDF представляет эту серию, кульминацией которой стал выпускной фильм режиссера Катарины Вольль из Германской академии кино и телевидения Берлина. Описывая его как феминистский, Вольль утверждает: "Не только сильная женщина - это хороший феминизм, но и сложная, многогранная женщина. И это Ина."

43-летнюю Ину играет Анне Ратте-Полле, борющуюся сразу с несколькими проблемами: планами своего партнера занять профессорскую должность в Финляндии и переехать, угрозами своей бунтарской дочери переехать к отцу, недовольством своей работой и эгоистичными требованиями своей матери по поводу подготовки к 70-летию.

Страдания Ины трудно наблюдать. Когда она выражает желание позаботиться о себе, ее дочь язвительно предлагает ей сделать аборт. Даже фармацевт советует отдохнуть, на что Ина грустно отвечает: "Если бы только..."

Ина борется за баланс своих отношений с дочерью Элли (Леа Дринда) и матерью Тамарой (Ульрике Вильленбахер), рискуя потерять себя. На дне рождения своей матери она плачет в одиночестве, а партнер убеждает: "Ты можешь заблокировать свой путь столько, сколько захочешь, но не без меня!"

Вольль сознательно ограничила присутствие мужских персонажей на экране, чтобы дать женщинам главную роль. Совместно написанный с Флорианом Плюмеером, Вольль объясняет: "У нас уже достаточно мужских перспектив, воплощенных мужчинами-актерами. Для меня было важно выделить трех женщин."

На 39-м Мюнхенском кинофестивале два года назад фильм был номинирован на лучшего режиссера. Сценарий получил премию New German Cinema. Ратте-Полле получила награды на более мелких кинофестивалях за свой тонкий портрет. "Комплексность Анне как актрисы fascinierend", - говорит Вольль. "Она часто играет эксцентричные роли. Было интересно увидеть ее в совершенно другом свете."

История заканчивается тем, что жизнь Ины постепенно успокаивается. Она встречается со старым пациентом, чтобы поговорить, и наконец-то находит время для себя.

