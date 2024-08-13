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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Сырье для баварской экономики очень дорого

Не только золотом и серебром. Цены на товары взмывают вверх. Вызов для бизнеса.

 and  Viktoria Klein
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- Сырье для баварской экономики очень дорого

Цены на сырье вновь выросли во втором квартале. Индекс цен на сырье ассоциации экономики Баварии (vbw) вырос на девять процентов по сравнению с предыдущим годом и на десять процентов по сравнению с предыдущим кварталом.

"Уровень цен на сырье и, следовательно, также закупочные расходы компаний становятся все более стабильными", - говоритCEO vbw Bertram Brossardt. Доступность драгоценных или промышленных металлов по доступным ценам ухудшается. "Мы все больше должны сосредоточиться на переработке ресурсов, эффективности и замене".

Индекс цен на сырье vbw включает в себя мировые рыночные цены на 42 сырья в долларах США, взвешенные по их важности в Баварии. Самый сильный рост цен во втором квартале был зафиксирован для Индия, который в основном перерабатывается в Китае и используется в качестве проводника в плоскопанельных дисплеях и сенсорных экранах, с ростом на 36 процентов. За ним следуют Мanganese, Tungsten, Silver и Tin с ростом на 23 процента. Экономика также обеспокоена ростом меди на 15 процентов: "Электрические кабели, компоненты солнечной энергии для энергетического перехода - для всего этого сегодня необходим один из самых старых материалов человечества с высокой проводимостью", - объясняет Brossardt.

В свете растущих цен на сырье компании, базирующиеся в Баварии, такие как те, которые работают в электронной промышленности, могут столкнуться с трудностями при поиске материалов, таких как медь и индий, по доступным ценам, учитывая их значительный рост цен на 15 и 36 процентов соответственно. Высокий спрос на эти материалы в различных отраслях, в том числе возобновляемой энергии, еще больше усугубляет их дефицит и увеличение затрат в Баварии, регионе, известном своей влиятельной экономикой, представленной ассоциацией vbw.

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