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Сын Метте-Марит признался в нападении на свою девушку

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
князь Хаакон не будет вмешиваться в дело своего пасынка
князь Хаакон не будет вмешиваться в дело своего пасынка

Сын Метте-Марит признался в нападении на свою девушку

Обвинения серьезны: Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит обвиняется в избиении своей подруги и разрушении ее квартиры. В заявлении он признает свои действия и извиняется, ссылаясь на влияние алкоголя и наркотиков.

Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит, Марийс Борг Хёибю, признался в применении насилия к своей подруге и повреждении вещей в ее квартире, согласно тексту, отправленному общественному вещателю NRK его адвокатом. Хёибю заявил, что в то время он был под влиянием алкоголя и кокаина.

Хёибю, который является сыном Метте-Марит от предыдущих отношений, был арестован в Осло 4 августа по обвинению в избиении и повреждении имущества, но был освобожден на следующий день. Расследование полиции продолжается.

Проблемы со здоровьем и злоупотребление наркотиками

В заявлении Хёибю пишет, что у него проблемы со здоровьем и злоупотребление наркотиками, и он планирует пройти лечение. Он заявляет: "Мои проблемы со здоровьем и наркотики не оправдывают то, что произошло". Он хочет взять на себя ответственность, сказать правду полиции и, прежде всего, извиниться перед своей подругой. Он также извиняется перед своей семьей, признавая влияние своего поведения на них.

На прошлой неделе Метте-Марит опоздала на Олимпийские игры в Париже из-за инцидента. Кронпринц Хокон сказал TV2, что "важно быть вместе в семьях, и в этот раз моя очередь ехать".

Хокон назвал обвинения против своего пасынка "серьезным вопросом", но отказался комментировать дальше. Борг Хёибю ранее ушел из публичной жизни и запросил конфиденциальность в отношении своей личной жизни.

Признание Хёибю домашнего насилия и повреждения имущества привлекло внимание к проблеме злоупотребления наркотиками и проблем со здоровьем, часто связанных с такими инцидентами. Важно, чтобы люди в подобных ситуациях обращались за помощью и сталкивались с последствиями своих действий, как это делает Хёибю, планируя лечение и извиняясь.

Насилие в семье - серьезная проблема, которая затрагивает людей и семьи по всему миру, и важно поддерживать жертв и поощрять виновных обращаться за помощью и менять свое поведение.

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