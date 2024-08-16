Сын Метте-Марит признался в нападении на свою девушку

Обвинения серьезны: Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит обвиняется в избиении своей девушки и разрушении ее квартиры. В заявлении он признает свои действия и извиняется, заявляя, что был под влиянием алкоголя и наркотиков.

Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит, Мариус Борг Хёибю, признался в применении насилия к своей девушке и повреждении ее имущества, согласно тексту, отправленному общественному вещателю NRK его адвокатом. Хёибю заявил, что в тот момент был под действием алкоголя и кокаина.

Хёибю, который является сыном Метте-Марит от предыдущего союза, был арестован в Осло 4 августа по обвинению в избиении и повреждении имущества, но Released the following day. Расследование полиции продолжается.

Психическое здоровье и наркотическая зависимость

В своем заявлении Хёибю пишет, что борется с проблемами психического здоровья и наркотической зависимостью и планирует пройти лечение. Он заявляет: "Моя наркотическая зависимость и диагнозы не оправдывают то, что произошло". Он хочет взять на себя ответственность, рассказать правду полиции и, прежде всего, извиниться перед своей девушкой и семьей. Он признает влияние своего поведения на них.

Метте-Марит прибыла на Олимпийские игры в Париж на прошлой неделе позже запланированного из-за инцидента. Кронпринц Хокон сказал TV2 на пресс-конференции: "Важно быть друг для друга в семьях, и в этот раз моя очередь была отправиться в путь".

Хокон назвал обвинения против своего пасынка "серьезным вопросом" на прошлой неделе, но отказался от дальнейших комментариев. Борг Хёибю в последнее время вел низкопрофильную жизнь и просил СМИ уважать его частную жизнь.

Действия Хёибю по отношению к своей девушке, включающие домашнее насилие, и последующее повреждение имущества сильно повлияли на его проблемы с психическим здоровьем и наркотической зависимостью. В попытке исправить свои ошибки Хёибю выразил намерение пройти профессиональное лечение и взять на себя полную ответственность за свои действия.

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