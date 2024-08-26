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ОбществоНовостиНорвегия

Сын Мет-Мари не выражает никаких сожалений.

 and  Christian Meier
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Разрушает Хаос в Своем Существовании: Марийс Борг Хойби
Разрушает Хаос в Своем Существовании: Марийс Борг Хойби

Сын Мет-Мари не выражает никаких сожалений.

Алкоголь, наркотики и дикие вечеринки, а также обвинения в избиении женщин - недавний скандал вокруг Мариуса Борга Хёибю нанес значительный ущерб уважаемой королевской семье Норвегии. 4 августа пасынок кронпринца Хокона избил свою девушку под действием алкоголя и кокаина, позже признавшись в проблемах со здоровьем. В заявлении он признал: "Произошел сожаление достойный инцидент на прошлых выходных".

Расследование действий Мариуса в настоящее время продолжается, полиция изучает заявления о физическом насилии от двух бывших девушек. Тем не менее, вместо того чтобы искать искупление, Марий продолжает свой обычный образ жизни, как сообщил близкий друг. "Марию не жаль, он снова гуляет и вернулся к своей жертве", - сказал человек газете Bild.

Состояние отношений Мариуса с его девушкой вызывает беспокойство, с обвинениями в неверности, ревности и злоупотреблении наркотиками. Неизвестный источник добавляет: "Их отношения токсичны. Оба изменяют друг другу и ревнивы. Добавь наркотики, и отношения становятся нестабильными, а затем примиряются". В результате его девушка в настоящее время проживает в замке Скогаум, принадлежащем королевской семье, после того, как ее квартира была повреждена.

Кроме того, появляется информация о недавней роскошной вечеринке Мариуса. Bild получила эксклюзивное фото Мариуса Борга Хёибю на мероприятии, где он непринужденно позирует с пистолетом, бутылкой Dom Pérignon, роскошными часами Rolex и пачками наличных, спрятанными в поясе. Инсайдер раскрыл, что его друзья, все старше Мариуса, снабжают его запрещенными веществами.

Родители Мариуса "знают о ситуации"

Один из друзей Мариуса заявил: "Я не проверял пистолет в то время, но, скорее всего, это была подделка. Он просто хотел позировать как гангстер". Марий наслаждается "вечеринками, кокаином и экстази, а также водкой, шампанским и красивыми женщинами. Это происходит открыто в клубах, барах и даже квартирах. Его друзья снабжают его наркотиками, так как они ценят его популярность среди женщин".

Друг далее раскрыл, что пара кронпринца "осведомлена" об activities Мариуса. "Метте-Марит защищает Мариуса, потому что у нее материнский инстинкт по отношению к нему. Авторитеты давали ему предупреждения, но никаких мер не принято".

Марий был пойман с наркотиками на фестивале в 2017 году, согласно норвежским новостным сообщениям. Он заплатил штраф в размере 400 евро и указал свой адрес как Slottsplassen 1, главную королевскую резиденцию. Кроме того, он проехал на высокой скорости через ворота замка Скогаум в прошлом октябре, едва не поранив охранника, инцидент, который он задокументировал в Instagram. Марий был в конечном итоге обвинён, но полиция закрыла дело через несколько дней, согласно Bild.

Остается неясным, активно ли королевский двор прикрывал проступки Мариуса. Тем не менее, его многочисленные скандалы продемонстрировали плохое суждение и подрывают его репутацию, не говоря уже о репутации его королевской семьи.

Королевская семья происходит из Норвегии, где скандалы Мариуса вызвали значительные потрясения. Несмотря на продолжающиеся расследования и обвинения против него, Марий продолжает свой безрассудный образ жизни в Норвегии, якобы гуляя и употребляя наркотики.

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