- Сын Честера Беннингтона выражает несогласие с возвращением отца, утверждая, что "его наследие уничтожено".

Джейми Беннингтон, сын покойного вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, раскритиковал воссоединение группы, заявив, что Майк Шинода "эффективно уничтожил существование и наследие моего отца в реальном времени". По его словам, Шинода "безумен и нечувствителен".

Скандальное возвращение Linkin Park

Возвращение Linkin Park в начале сентября вызвало неоднозначную реакцию. Группа объявила о своем comeback через онлайн-концерт для своих многочисленных поклонников по всему миру и объявила, что Эмили Армстронг, вокалистка рок-группы Dead Sara, будет сотрудничать с Майком Шинодой в качестве второго вокалиста группы. Однако многие фанаты были недовольны этим решением из-за прошлых связей Армстронг с Сайентологией и осужденным изнасилованием Дэнни Мастерсоном.

6 сентября Армстронг прокомментировала эти претензии в заявлении. Она посещала судебное заседание с Мастерсоном, которого считала другом, несколько лет назад. "Вскоре после этого я поняла, что не должна была этого делать. С тех пор я не разговаривала с ним", - написала она. Она уточнила: "Я не терплю насилие или жестокость в отношении женщин и выражаю свою поддержку жертвам таких преступлений".

"Стерли жизнь и наследие моего отца"

Джейми Беннингтон обвиняет Шиноду в решении взять нового вокалиста: "Ты уничтожил существование и наследие моего отца в реальном времени - во время глобального празднования месяца предотвращения самоубийств. Ты не учитываешь возможное влияние идей Эмили на фанатов. Нет ясного заявления в поддержку жертв насилия в нашем фанатском сообществе", - заявил Джейми. Он добавил: "Ты использовал доверие фанатов и поклонников, в том числе мое, которое мы возлагали на тебя в течение десятилетий. Мы ожидали, что ты будешь нравственным примером. Добрым лидером. Теперь ты просто безумен и отчужден".

"Я ценю это каждый раз, когда слышу"

Майк Шинода, недавно получивший признание за возвращение группы и включение Эмили Армстронг в качестве нового вокалиста, сказал: "Эмили всегда справлялась с нотами и выкрикивала lyrics". Он признает, что фанатам понадобится время, чтобы привыкнуть к изменениям. "Вопрос будет в том, как это будет воспринято публикой? Я не могу предсказать, как это будет принято. Но я могу оценить это, когда слушаю", - сказал он. Интересно будет посмотреть, как фанаты отреагируют на первый альбом и живые концерты группы через семь лет после смерти Честера Беннингтона. Первое выступление Linkin Park с вокалисткой Эмили Армстронг запланировано на 11 сентября в Лос-Анджелесе, а их дебютный альбом "From Zero" выйдет 15 ноября.

Фотографии и истории из яркого мира знаменитостей

Несмотря на критику Джейми Беннингтона Майка Шиноды за включение Эмили Армстронг в Linkin Park, из-за чего он чувствует, что наследие его отца стирается, группа продолжает свой comeback с Армстронг в качестве второго вокалиста. Linkin Park с новым составом выступит в Лос-Анджелесе 11 сентября, а их дебютный альбом "From Zero" выйдет 15 ноября.

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