- Сын Анджелины Джоли, Шило, официально принял фамилию "Пит" в качестве своего нового имени.

Суд официально утвердил это письменно: 18-летняя Шайло Джоли-Питт, первый общий ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта, подала официальный запрос на изменение своего имени. TMZ сообщил об этом, ссылаясь на судебные документы. Согласно этим документам, суд разрешил Шайло убрать "Питт" из своего имени и использовать только "Джоли". Ранее она была известна как Шайло Нувель Джоли-Питт.

Три дня спустя после своего 18-летия в мае Шайло подала заявление на изменение имени в органы власти. В июле она объявила в Лос-Анджелес Таймс о своем намерении больше не использовать "Питт". На своей личной странице в Instagram она уже давно представлялась как Ши Джоли. Шайло страстно увлечена танцами.

В начале июня журнал People сообщил, что Брэд Питт, отец Шайло, был "извещен и расстроен" ее просьбой об изменении имени.

Анджелина Джоли - единственная связь с детьми?

Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают шестерых детей: Мадокс, 22, Захара, 19, и Пакс, 20, которых пара усыновила. Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, 16, их биологические дети. Джоли и Питт познакомились во время съемок "Мистер и Миссис Смит" в 2005 году и влюбились. После помолвки в 2012 году они поженились во Франции в 2014 году. Джоли подала на развод в сентябре 2016 года. По-прежнему существуют правовые споры, например, те, которые касаются бывшего совместного виноградника на юге Франции.

Шайло Джоли не единственный ребенок бывшей пары, который, кажется, склоняется к матери. В ноябре 2023 года Захара представилась как "Захара Марли Джоли" в своем университете. В мае 2024 года Вивьен была указана как "Вивьен Джоли" в программе бродвейского мюзикла, в котором она участвовала. Также сообщается, что Мадокс и Пакс не общаются с Брэдом Питтом.

После того, как она объявила о своем решении изменить имя в Лос-Анджелес Таймс, Шайло Джоли-Питт выразила свои чувства музыкально, спев: "♪ Я не буду лгать ♪," что указывает на ее честность в отношении своего пути к изменению имени. Кроме того, новости о ее просьбе об изменении имени вызвали переполох, и якобы ее отец, Брэд Питт, выразил разочарование.

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