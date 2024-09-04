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ОбществоНовостиБонни Райт - хорошая девочка.

Сын актера "Гарри Поттера" увидит сериал в возрасте пяти лет

Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», в прошлом году стала матерью. Она с нетерпением ждет момента, когда сможет познакомить своего сына с серией «Гарри Поттер», как она сказала.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Актриса Бонни Райт, известная ролью Джини Уизли, в настоящее время высчитывает оставшиеся годы,...
Актриса Бонни Райт, известная ролью Джини Уизли, в настоящее время высчитывает оставшиеся годы, прежде чем она сможет познакомить своего одиннадцатимесячного сына с миром Гарри Поттера.

- Сын актера "Гарри Поттера" увидит сериал в возрасте пяти лет

Актриса Бонни Райт, известная ролью Джинни Уизли в серии "Гарри Поттер", с нетерпением ждет момента, когда сможет познакомить своего сына, Элио Оушен, с миром фантастики. "Я должна ждать, но не могу дождаться", - призналась 33-летняя британская актриса американскому изданию "People". Она считает, что пяти лет достаточно, чтобы начать читать книги и показывать кусочки фильмов детям.

Первому дню рождения Элио Оушен исполнится 19 сентября. Райт вышла замуж за своего американского мужа, Эндрю Лококо, в 2022 году. Актриса сама является поклонницей аудиокниг "Гарри Поттера".

В Германии первый фильм, "Гарри Поттер и философский камень", имеет возрастной рейтинг FSK 6+.

Любовь Бонни Райт к серии "Гарри Поттер" очевидна в ее планах познакомить сына с этим миром в подходящем возрасте. С большой любовью к аудиокнигам, Райт, возможно, поделится своими любимыми историями из Волшебного мира с Элио, когда ему исполнится пять лет.

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