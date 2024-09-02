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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Бавария

Свободные избиратели, заменяющие красно-зеленую коалицию в федеральной администрации.

Помимо политического празднования Сретения Господня, Гиллемо способствует ранней утренней политической встрече в Нижней Баварии. Лидер партии «Свободные избиратели» Айвангер ясно и недвусмысленно выразил свои амбиции: занять пост в федеральном правительстве к 2025 году.

 and  Viktoria Klein
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Лидер партии «Свободные избиратели», Хubert Айвангер назвал свою партию решением для борьбы с...
Лидер партии «Свободные избиратели», Хubert Айвангер назвал свою партию решением для борьбы с экстремизмом.

- Свободные избиратели, заменяющие красно-зеленую коалицию в федеральной администрации.

После победы Альтернативы для Германии (АфД) на выборах в Саксонии и Тюрингии Губерт Айвангер, лидер Свободных избирателей, заявил о праве своей партии вернуться к власти на федеральном уровне. "Свободные избиратели - это решение против экстремизма как слева, так и справа. Поэтому мы должны войти в федеральное правительство в следующем году, а красные и зелёные должны уйти".

По словам Айвангера, Свободные избиратели могут не справиться в одиночку в следующем году. Партии необходимо сформировать альянсы с партиями, такими как ХДС/ХСС "и СВП, если это необходимо".

Айвангер раскритиковал миграционную политику коалиционного правительства и потребовал ужесточить процедуры депортации. "Так продолжаться не может, иначе Германия будет разрушена", - предупредил он, вызвав аплодисменты своих сторонников. Он также критиковал управление общественными фондами и предложил: "Женщины должны иметь право носить тrachten, а не быть принуждены к ношению бурк."

"Ошибочная федеральная политика разрушает страну", - заявил Айвангер. "В этом шатре больше здравого смысла, чем во всем федеральном правительстве", - пожаловался он. И добавил: "Ужасное правительство "светофор" должно быть отправлено в космос".

Гилламоос... опять, просто перефразировано.

В контексте критики Айвангера по отношению к текущему федеральному правительству он выразил мнение, что в шатре больше здравого смысла, чем во всем правительстве Баварии. Кроме того, он выразил желание увидеть уход "ужасного правительства "светофор"", что может указывать на возможные изменения в политике Баварии.

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 and  Mark Rodriguez
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 and  Viktoriya Miller
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 and  Melissa Williams
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