- Свиная чума: здоровые животные, убитые из-за нехватки места

В районе Groß-Gerau, пострадавшем в особой степени, были утилизированы почти 500 свиней с двух крупных ферм. Сами фермы не пострадали от африканской чумы свиней, как объявил район в пятницу. Здоровых животных пришлось убить на бойне в Северной Германии, чтобы освободить место для оставшегося поголовья.

Две фермы в зоне внутренней защиты 3, где вирус был обнаружен в домашних свиньях, в настоящее время не имеют права продавать животных. Тем не менее, они продолжали получать новое потомство в последние недели. Бойня является единственной в Германии, которой разрешено забивать свиней из зоны защиты 3. Мелкие бойни не имеют возможности для отдельного хранения мяса, которое, скорее всего, будет заморожено, как заявила spokeswoman района. Все свиньи были протестированы заранее.

Африканская чума свиней была впервые обнаружена у дикого кабана в районе Groß-Gerau в середине июня. Вирусное заболевание не поддается лечению и почти всегда смертельно для диких и домашних свиней. Оно безвредно для людей и других видов животных, согласно Федеральному министерству продовольствия и сельского хозяйства. На данный момент восемь ферм пострадали от вспышки в районе, в результате чего было утилизировано почти 4000 свиней.

Меры, принятые в районе Groß-Gerau, включают утилизацию здоровых свиней с двух ферм, чтобы освободить место, так как они в настоящее время находятся в зоне защиты 3, где была обнаружена африканская чума свиней. Несмотря на то, что вирус поразил их район, эти фермы продолжали получать новое потомство в последнее время.

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