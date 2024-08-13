- Свиная чума: поиски исчезающих видов

В районе Ашаффенбурга местные власти разыскивают диких кабанов, которые могут умереть от заражения африканской свиной лихорадкой (АЧС). После того, как зараженные животные были обнаружены в Гессене, местные власти стремятся предотвратить вспышку в Баварии. С 8 августа в работу включены команды собак, в том числе в районе Штокштадт ам Майн, и с среды будет использоваться беспилотник. На данный момент в Баварии не зарегистрировано ни одного случая. Однако findings в Гессене были сделаны всего в 20 километрах от границы с районом Ашаффенбурга.

Поиск диких кабанов в районе Ашаффенбурга распространяется на Гессен, где было выявлено заражение африканской свиной лихорадкой. Чтобы снизить риск распространения АЧС в Баварию, в Гессене, граничащем с Ашаффенбургом, принимаются строгие меры.

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